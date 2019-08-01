01.08.2019, 20:55
Вышел первый трейлер постапокалиптической игры Collapsed
ИА «Ореанда-Новости». Разработчики украинской компании Glaive Games выпустили первый трейлер к игре Collapsed. Эта игра относится к жанрам боевик и роглайк.
Сюжета как такового в игре нет. Игрокам предстоит взять играть за Охотника, который гонится за своей добычей. Охотников много, и каждый из них имеет собственные характеристики и трюки. В игре также доступны некоторые элементы, комбинация которых даёт дополнительные характеристики в качестве увеличения здоровья и урона.
Также в игре есть режим битв с супербоссами. Кроме них имеется около шестидесяти видов обычных противников.
В игре пользователей привлекает управление, качество нарисованной картинки и необычные комбинации цвета. Релиз намечен на август 2019 года.
Сюжета как такового в игре нет. Игрокам предстоит взять играть за Охотника, который гонится за своей добычей. Охотников много, и каждый из них имеет собственные характеристики и трюки. В игре также доступны некоторые элементы, комбинация которых даёт дополнительные характеристики в качестве увеличения здоровья и урона.
Также в игре есть режим битв с супербоссами. Кроме них имеется около шестидесяти видов обычных противников.
В игре пользователей привлекает управление, качество нарисованной картинки и необычные комбинации цвета. Релиз намечен на август 2019 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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