ИА «Ореанда-Новости». Во Всемирной организации интеллектуальной собственности Xiaomi оформили патент на смартфон с безрамочным экраном и солнечной батареей на задней панели. Благодаря этому нововведению жители солнечных стран смогут заряжать телефон без зарядного устройства.

Передняя часть запатентованного устройства полностью покрыта дисплеем. Где будет находиться селфи-камера, неясно. Возможно, фронтальная камера расположится в сдвижном модуле или под экраном. Кроме того, сканер отпечатков пальцев также будет иметь место под дисплеем.

Также отмечается, что благодаря использованию солнечной батареи толщина устройства не увеличивается.

Многие эксперты отмечают, что такой смартфон не будет достаточно распространённым, так как он плохо работает для стран с умеренным климатом, особенно в холодное время года, когда количество солнечных дней заметно уменьшается.