ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Речь идет о данных, не защищенных настройками конфиденциальности. «Яндекс» связался с представителями Google, сообщая им о случайно возникшей проблеме.

Вчера, 4-ого июля, пользователи сети Интернет обнаружили, что при некоторых поисковых запросах российский поисковик «Яндекс» выдает результаты, которые включают в себя личные данные других пользователей. Речь идет о документах, хранящихся в облаке Google. В частности, было обнаружено, что обнародованы даже пароли, которые некоторые хранят в папке в облаке.

При этом «Яндекс» выдавал только ту информацию, которая в пользовательских настройках приватности не защищена, то есть те, которые находятся в открытом доступе. Такие файлы может просмотреть или отредактировать кто угодно, просто перейдя по соответствующей ссылке.

Через некоторое время после того, как обнаружили сбой, «Яндекс» очистил поисковик от результатов с ссылками на Google документы. В самой российской компании сообщили, что «Яндекс» «видит» те сайты и документы, которые не скрыты пользовательскими приватными настройками, то есть те, к которым можно получить доступ без ввода секретных данных (логин и пароль). Те сайты и файлы, на которые установлен пароль и к которым применены настройки конфиденциальности, поисковик не воспринимает, даже при условии, что они располагаются в свободной части интернета.

Представители российского поисковика также сказали, что уже сообщили коллегам из Google о сбое. Некоторые интернет-пользователи недоумевают: как можно хранить такую информацию, как пароли, в Google документах? Однако эксперты утверждают, что можно оставить тот же способ хранения информации, только изменить настройки конфиденциальности: в пункте «Совместный доступ» переключиться на «Выкл». Однако некоторые все равно утверждают, что в Google небезопасно хранить секретные данные.