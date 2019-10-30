ИА "Ореанда-Новости" Сегодня утром в российской столице образовалась огромная очередь к фирменному магазину «Яндекс». Причиной такого скопления людей стала раздача бесплатных колонок.

Ранее компания «Яндекс» анонсировала выпуск новой, так называемой «умной» аудиоколонки. Гаджет получил название «Яндекс. Станция. Мини». Согласно условиям проводимой акции, людям необходимо было принести в магазин свою старую аудиотехнику, взамен которой они получают новое устройство абсолютно бесплатно. Очередь выстроилась до Комсомольского проспекта. В магазине ввели ограничение на вход посетителей – их запускают небольшими партиями по семь человек. По предварительным оценкам, желающих получить бесплатную колонку от «Яндекс» от одной до двух тысяч человек.

По информации, предоставленной пресс-службой «Яндекса», люди начали приходить к фирменному магазину компании ещё вчера. Первые посетители были замечены здесь приблизительно с половины одиннадцатого вечера. В Сети появились объявления о продаже места в живой очереди на получение бесплатной «умной» колонки. Так, к примеру, на «Авито» стоимость места в очереди составляла от пятисот до трёх тысяч рублей. Посетители сервиса «Юла» могли получить это место чуть дороже – за три с половиной тысячи рублей им не пришлось бы занимать его в конце хвоста очереди.

Напомним, что новое устройство разработчики «Яндекса» анонсировали в начале октября. Колонку «Яндекс. Станция. Мини» можно приобрести в двух цветах: чёрном и белом. Их продажа стартовала сегодня – менее чем за четыре тысячи она стоит в розничных магазинах. Стоит отметить, что компания планирует раздать бесплатные колонки в размере одной тысячи устройств взамен на старые.