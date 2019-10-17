ИА "Ореанда-Новости" Популярная в России и странах СНГ социальная сеть «ВКонтакте» представила сегодня новый дизайн собственного мобильного приложения. В настоящее время запущено тестирование по его использованию.



Редизайн приложения социальной сети характерен масштабными изменениями. Напомним, что ранее руководство сервиса проводило аналогичные изменения 26 сентября 2017 года. Тогда нижнее меню уступило место боковому, функция переключения между новостями, фотографиями, сообщениями и поиском стала более мобильной. Раздел «Ответы» превратился в центр уведомлений. Даже цвет сердца, который символизирует положительную оценку событию, разработчики решили сделать более ярким.

С целью запуска нового дизайна мобильного приложения разработчики переработали структуру разделов и внутренних сервисов. Теперь изменился список вкладок, расположенных внизу дисплея. Переименовали разделы «Рекомендации» и «Обновления» на «Обзор» и «Друзья». Музыку, видеоролики и подкасты объединились в одном месте, который снабдили функцией быстрого поиска. В профиле пользователя по умолчанию появляется информация о месте работы, в целом, изменился внешний вид информации о пользователе. Со страницами сторонних пользователей также расширен функционал действий: можно совершить звонок, перевести деньги. Отправить подарок. Отдельная панель выделена для QR-кодов и просмотра уведомлений.

По словам заместителя технического директора «ВКонтакте» Ольги Фроловой, был полностью переосмыслен дизайн мобильного приложения ресурса. За последнее время сервис запустил новые платформы, для которых также необходимо было освободить место в новой версии приложения.

В настоящее время новый дизайн только тестируется. Получить доступ к обновлённому приложению можно будет, отсканировав QR-код, который изображён в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга.