ИА «Ореанда-Новости». Зрителей канала «Россия 24» удивили странные записи в бегущей строке на экране телевизора. С одинаковой периодичностью появлялись строчки из песен, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего между собой.

Скриншоты и снимки экрана сразу же разлетелись по сети. Пользователи выстраивали всяческие гипотезы, о чём же свидетельствуют эти записи. Это какое-то послание, развлечение хакеров или просто сбой в системе. Большинство остановилось на варианте, что сотрудники телеканала просто допустили ошибку.

Но, как оказалось, причина появления странных посланий проста. Так работники канала «Россия 24» решили поздравить с юбилеем автора известных песен Юрия Антонова. Ему исполнилось 75 лет.