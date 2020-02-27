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Бриллиант на мартовском снегу – изысканная, наполненная энергетикой запаздывающей северной весны программа в исполнении петербургских музыкантов Инны Барышниковой и Елизаветы Рулевой. Норвегия и Финляндия, Россия и Литва предстанут во всем многообразии самобытной музыкальной звукописи. Расцвет вокальной лирики Грига совпал с пиком в развитии скандинавской поэзии, созвучной миру великого норвежского музыканта.Григ создал более ста пятидесяти романсов и песен на тексты Ибсена, Андерсена, Бьёрнсона, раскрыв целую вселенную чувств человека. Самый крупный в истории Финляндии композитор Ян Сибелиус любим во всем мире. Размеренность и неспешность музыкального повествования, глубочайшая связь с величественной природой и самобытным эпосом страны тысячи озер придают музыке Сибелиуса нечто особенное, узнаваемое по первым же тактам. Орган соло поразит новыми тембрами в фрагментах из григовского «Пер-Гюнта», удивительно тонкими эмоциями, заключенными в сочинение гениального литовского художника и музыканта Чюрлениса. Неожиданный яркий финал концерта – органная версия легендарных «Картинок с выставки» Мусоргского.Исполнители:Лауреаты международных конкурсовИнна Барышникова, меццо-сопраноЕлизавета Рулева, органСанкт-Петербург