27.02.2020, 07:35
1 марта 2020 года в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится органный концерт "Бриллиант на мартовском снегу".
ИА «Ореанда-Новости».1 марта в 20:15 в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии, расположенному по адресу: 1я Красноармейская, ул. д. 11, состоится органный концерт "Бриллиант на мартовском снегу".
Бриллиант на мартовском снегу – изысканная, наполненная энергетикой запаздывающей северной весны программа в исполнении петербургских музыкантов Инны Барышниковой и Елизаветы Рулевой. Норвегия и Финляндия, Россия и Литва предстанут во всем многообразии самобытной музыкальной звукописи. Расцвет вокальной лирики Грига совпал с пиком в развитии скандинавской поэзии, созвучной миру великого норвежского музыканта.
Григ создал более ста пятидесяти романсов и песен на тексты Ибсена, Андерсена, Бьёрнсона, раскрыв целую вселенную чувств человека. Самый крупный в истории Финляндии композитор Ян Сибелиус любим во всем мире. Размеренность и неспешность музыкального повествования, глубочайшая связь с величественной природой и самобытным эпосом страны тысячи озер придают музыке Сибелиуса нечто особенное, узнаваемое по первым же тактам. Орган соло поразит новыми тембрами в фрагментах из григовского «Пер-Гюнта», удивительно тонкими эмоциями, заключенными в сочинение гениального литовского художника и музыканта Чюрлениса. Неожиданный яркий финал концерта – органная версия легендарных «Картинок с выставки» Мусоргского.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Инна Барышникова, меццо-сопрано
Елизавета Рулева, орган
Санкт-Петербург
Бриллиант на мартовском снегу – изысканная, наполненная энергетикой запаздывающей северной весны программа в исполнении петербургских музыкантов Инны Барышниковой и Елизаветы Рулевой. Норвегия и Финляндия, Россия и Литва предстанут во всем многообразии самобытной музыкальной звукописи. Расцвет вокальной лирики Грига совпал с пиком в развитии скандинавской поэзии, созвучной миру великого норвежского музыканта.
Григ создал более ста пятидесяти романсов и песен на тексты Ибсена, Андерсена, Бьёрнсона, раскрыв целую вселенную чувств человека. Самый крупный в истории Финляндии композитор Ян Сибелиус любим во всем мире. Размеренность и неспешность музыкального повествования, глубочайшая связь с величественной природой и самобытным эпосом страны тысячи озер придают музыке Сибелиуса нечто особенное, узнаваемое по первым же тактам. Орган соло поразит новыми тембрами в фрагментах из григовского «Пер-Гюнта», удивительно тонкими эмоциями, заключенными в сочинение гениального литовского художника и музыканта Чюрлениса. Неожиданный яркий финал концерта – органная версия легендарных «Картинок с выставки» Мусоргского.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Инна Барышникова, меццо-сопрано
Елизавета Рулева, орган
Санкт-Петербург
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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