ИА «Ореанда-Новости» 1 марта в 19 часов в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится фортепианный концерт, посвящённый 200-летию выдающейся немецкой пианистки и композитора Клары Шуман.

Любители музыки смогут услышать Романс и Вариации Клары Шуман, сочинения для фортепиано в четыре руки великого немецкого композитора Роберта Шумана – супруга Клары, а также пьесы Иоганнеса Брамса, близкого друга их семьи, и Феликса Мендельсона.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Анна Шелудько и Евгений Изотов.