ИА «Ореанда-Новости» 1 октября, в Международный день музыки, в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения Веры Горностаевой, известного педагога по классу фортепиано, которая преподавала в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (1954–1959) и в Московской консерватории (1959–2015) и воспитала более 50 лауреатов международных конкурсов.

В выступлении примут участие певица Хибла Герзмава (сопрано) и пианисты Андрей Гугнин, Вадим Холоденко, Лукас Генюшас, Полина Осетинская, Дарья Петрова, Максим Филиппов и Екатерина Ганелина. Они исполнят произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Роберта Шумана, Николая Метнера и Сергея Прокофьева.