ОРЕАНДА-НОВОСТИ По указу президента под номером 1111, который был подписан 17 июля в первом году 21 века, второе июньское воскресение должно считаться «Днём рабочих текстильной и легкой промышленности». Этот праздник произрастает корнями ещё из СССР. Тогда данное празднование было назначено генеральным секретарём и Президиумом Верховного Совета страны 1 октября 1980 года. В результате этот день был официально записан в статью закона «О праздниках и памятных днях». Довольно символично, что спустя ровно 20 лет руководитель уже новой России вновь воссоздал данный праздник.

Мануфактурные производства на Руси существовали еще до правления таких руководителей как Иван Грозный и Петр I. Однако производимый ими товар едва ли покрывал даже минимальные нужды государства, ведь основной костяк таких производств составляли отдельные ремесленники и кустарные мастера. Да и качество некоторого товара оставляло желать лучшего. Если у тех или иных господ был выбор между отечественным и зарубежным, то в большинстве случаев предпочтение отдавалось именно зарубежному. А это, как известно, не способствует развитию внутреннего производства.

Однако несмотря на возражения некоторой части граждан, ситуация в современной России кардинально другая. На данный момент на территории нашей страны функционирует более десятков тысяч различных производств, способных не только держаться на плаву, но и приносить значительную прибыль. В работе подобных структур задействовано более 500 тысяч граждан со всей страны, причем основная их часть преимущественно женщины. Этот факт не может не радовать, учитывая огромный потенциал использования представительниц прекрасного пола в экономике государства, которым к сожалению для них пренебрегает значительная часть мировых стран.

В нашей стране также существует звание «Почетный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации». Его может выиграть самый трудолюбивый и способный работник данной индустрии, принесший большой вклад в текстильное производство. Также в РФ существует «Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности», который в свою очередь занимается защитой прав и интересов рабочих.

Благодаря легкому производству Россия имеет множество полезных товаров, которые мы используем ежедневно. Поэтому поддержка отечественного производства крайне важна для благополучия и хорошей жизни всех граждан нашей страны.