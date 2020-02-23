23.02.2020, 15:24
10 марта в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории пройдёт вечер, посвященный Эре-Софье Суреновне Барутчевой, старейшему профессору Консерватории, "Имена и памятные даты"
ИА «Ореанда-Новости». В программу вечера включены сочинения российских и немецких композиторов: Баха, Хиндемита, Вагнера, Глазунова, Хачатуряна, Шостаковича.
Участвуют в концерте лауреаты международных конкурсов певица Анна Денисова и певец Роберт Деревягин, гобоист Денис Быстров, кларнетист Григорий Малиёв, скрипач Чингиз Османов, виолончелист Андрей Ефимовский. Партию фортепиано исполнят лауреаты международных конкурсов Мария Деревягина и Татьяна Савина.
Вступительное слово предоставят члену Правления Союза Композиторов Санкт-Петербурга, почётному члену Филармонического общества Санкт-Петербурга Иосифу Райскину.
Участвуют в концерте лауреаты международных конкурсов певица Анна Денисова и певец Роберт Деревягин, гобоист Денис Быстров, кларнетист Григорий Малиёв, скрипач Чингиз Османов, виолончелист Андрей Ефимовский. Партию фортепиано исполнят лауреаты международных конкурсов Мария Деревягина и Татьяна Савина.
Вступительное слово предоставят члену Правления Союза Композиторов Санкт-Петербурга, почётному члену Филармонического общества Санкт-Петербурга Иосифу Райскину.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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