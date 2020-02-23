Участвуют в концерте лауреаты международных конкурсов певица Анна Денисова и певец Роберт Деревягин, гобоист Денис Быстров, кларнетист Григорий Малиёв, скрипач Чингиз Османов, виолончелист Андрей Ефимовский. Партию фортепиано исполнят лауреаты международных конкурсов Мария Деревягина и Татьяна Савина.Вступительное слово предоставят члену Правления Союза Композиторов Санкт-Петербурга, почётному члену Филармонического общества Санкт-Петербурга Иосифу Райскину.