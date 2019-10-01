ИА «Ореанда-Новости» 11 октября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится сольный концерт заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов, талантливого пианиста Андрея Диева под названием «Музыка и театр». Выступление приурочено к Году театра в России. Концерт входит в абонемент № 8 «К 95-летию со дня рождения Льва Николаевича Наумова».

Маэстро исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Сергея Прокофьева, Ильи Арзуманова и Дмитрия Шостаковича.