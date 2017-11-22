11 декабря состоится заключительный концерт фестиваля "Планета-Контрабас"
22.11.2017, 07:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 декабря VI международный музыкальный фестиваль «Планета-Контрабас» приглашает на Заключительный концерт фестиваля. В нём примут участие российские контрабасисты Александр Шило и Борис и Глеб Дягилевы, а так же музыкант из Коста-Рики Карлос Санчез. В сопровождении молодёжного симфонического оркестра «Creatoproject» они исполнят сочинения Россини, Боттезини, Брамса и Кусевицкого. В концерте принимают участие Елизавета Карикова, Екатерина Батырова и Евдокия Иванова.
Настоящим праздником контрабаса станет эта программа, призванная привлечь интерес публики и музыкантов к этому на первый взгляд неповоротливому массивному инструменту.
Контрабас - самый крупный по размерам и самый низкий по звучанию смычковый струнный музыкальный инструмент. Как и все струнные, контрабас произошёл из семейства виол. Первый контрабас был применён в оркестре в опере Дж.Альдровандини «Цезарь Александрийский» в 1699 году. Но потом он был незаслуженно отодвинут басовыми виолами и только спустя полтора века прочно занял своё место в оркестре. Контрабас чаще всего используется в оркестре и в ансамбле как инструмент, обладающий густым, хриплым и несколько глуховатым тембром. Без контрабаса трудно представить настоящий оркестр. Многие профессионалы часто играют соло на контрабасе, в таком качестве он не хуже любого другого смычкового инструмента. И концерты фестиваля «Планета-Контрабас» стали прекрасным подтверждением этому факту. Контрабас может и должен быть солирующим инструментом.
Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Академия контрабаса имени Сергея Кусевицкого
VI Международный музыкальный фестиваль
«ПЛАНЕТА-КОНТРАБАС»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
(ул.Большая Монетная, д.19)
11 декабря 2017 года
Начало в 18 часов
ЗАКЛЮЧИТЕЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
Исполнители:
Заслуженный артист России Александр Шило (контрабас)
Дипломант Международного конкурса контрабасистов имени С.Кусевицкого
Борис Дягилев (контрабас)
Глеб Дягилев (контрабас) Карлос Санчез (контрабас, Коста-Рика)
В концерте принимают участие:
Елизавета Карикова (скрипка), Екатерина Батырова (виолончель), Евдокия Иванова (кларнет)
Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр «CREATOPROJECT»
Дирижёр – Иван Шинкарев
В программе:
Россини, Боттезини, Брамс, Кусевицкий
Настоящим праздником контрабаса станет эта программа, призванная привлечь интерес публики и музыкантов к этому на первый взгляд неповоротливому массивному инструменту.
Контрабас - самый крупный по размерам и самый низкий по звучанию смычковый струнный музыкальный инструмент. Как и все струнные, контрабас произошёл из семейства виол. Первый контрабас был применён в оркестре в опере Дж.Альдровандини «Цезарь Александрийский» в 1699 году. Но потом он был незаслуженно отодвинут басовыми виолами и только спустя полтора века прочно занял своё место в оркестре. Контрабас чаще всего используется в оркестре и в ансамбле как инструмент, обладающий густым, хриплым и несколько глуховатым тембром. Без контрабаса трудно представить настоящий оркестр. Многие профессионалы часто играют соло на контрабасе, в таком качестве он не хуже любого другого смычкового инструмента. И концерты фестиваля «Планета-Контрабас» стали прекрасным подтверждением этому факту. Контрабас может и должен быть солирующим инструментом.
Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Академия контрабаса имени Сергея Кусевицкого
VI Международный музыкальный фестиваль
«ПЛАНЕТА-КОНТРАБАС»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
(ул.Большая Монетная, д.19)
11 декабря 2017 года
Начало в 18 часов
ЗАКЛЮЧИТЕЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
Исполнители:
Заслуженный артист России Александр Шило (контрабас)
Дипломант Международного конкурса контрабасистов имени С.Кусевицкого
Борис Дягилев (контрабас)
Глеб Дягилев (контрабас) Карлос Санчез (контрабас, Коста-Рика)
В концерте принимают участие:
Елизавета Карикова (скрипка), Екатерина Батырова (виолончель), Евдокия Иванова (кларнет)
Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр «CREATOPROJECT»
Дирижёр – Иван Шинкарев
В программе:
Россини, Боттезини, Брамс, Кусевицкий
Источник: Ореанда