12 декабря в ресторане de luxe "ПАЛКИНЪ" состоится третий вечер проекта "Эфиры созвучий"
29.11.2017, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 декабря 2017 года в 19.00 в Большом Банкетном Зале ресторана de luxe «ПАЛКИНЪ» состоится третий вечер проекта «Эфиры созвучий», в котором гармония музыки и ароматов парфюмерного ателье DLLD с безупречным вкусом и чувством стиля создадут праздничное предновогоднее настроение.
«ЭФИРЫ СОЗВУЧИЙ»
Музыкально-парфюмерный вечер
12 декабря 2017 года 19.00
Ресторан de luxe «Палкин»
«Banda Classicoff» – коллектив блестящих молодых музыкантов, зарекомендовавший себя выступлениями на самых известных площадках Северной столицы, городов России и Европы, представит новую праздничную программу, подготовленную специально для этого вечера.
«Banda Classicoff» - это известные джазовые исполнители: лауреаты международных конкурсов: Лев Эльгардт (бас-профундо), Александр Маслов (рояль), Иван Мясников (контрабас), Павел Чижик (ударные), Михаил Минеев (саксофон) и Григорий Александров (баян).
Благодаря виртуозному пианисту Александру Маслову, автору большинства представленных аранжировок, классическая музыка обретает новые формы звучания в джазовой обработке, а знаменитые мелодии воспринимаются особенно свежо.
Насыщенный, бархатный и чарующий голос солиста Академии оперных певцов Мариинского театра Льва Эльгардта открывает удивительные оттенки уже известных и новых композиций. Праздничное настроение создадут джазовые обработки музыкальных тем из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, Подмосковное либертанго, легендарные «What a Wonderful World», «Putting on the Ritz» и специально отобранные рождественские хиты.
Парфюмерное ателье DLLD, организатор музыкально-парфюмерного вечера, представит пять лучших ароматов из коллекций 2017 года.
Вас ожидает приятное предложение: только в этот вечер можно будет приобрести лучшее из того что было создано парфюмерным ателье DLLD и подарочные сертификаты на создание индивидуального аромата по специальной цене.
Для всех наших гостей подготовлены изящные новогодние парфюмерные комплименты.
«ЭФИРЫ СОЗВУЧИЙ»
Музыкально-парфюмерный вечер
12 декабря 2017 года 19.00
Ресторан de luxe «Палкин»
«Banda Classicoff» – коллектив блестящих молодых музыкантов, зарекомендовавший себя выступлениями на самых известных площадках Северной столицы, городов России и Европы, представит новую праздничную программу, подготовленную специально для этого вечера.
«Banda Classicoff» - это известные джазовые исполнители: лауреаты международных конкурсов: Лев Эльгардт (бас-профундо), Александр Маслов (рояль), Иван Мясников (контрабас), Павел Чижик (ударные), Михаил Минеев (саксофон) и Григорий Александров (баян).
Благодаря виртуозному пианисту Александру Маслову, автору большинства представленных аранжировок, классическая музыка обретает новые формы звучания в джазовой обработке, а знаменитые мелодии воспринимаются особенно свежо.
Насыщенный, бархатный и чарующий голос солиста Академии оперных певцов Мариинского театра Льва Эльгардта открывает удивительные оттенки уже известных и новых композиций. Праздничное настроение создадут джазовые обработки музыкальных тем из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, Подмосковное либертанго, легендарные «What a Wonderful World», «Putting on the Ritz» и специально отобранные рождественские хиты.
Парфюмерное ателье DLLD, организатор музыкально-парфюмерного вечера, представит пять лучших ароматов из коллекций 2017 года.
Вас ожидает приятное предложение: только в этот вечер можно будет приобрести лучшее из того что было создано парфюмерным ателье DLLD и подарочные сертификаты на создание индивидуального аромата по специальной цене.
Для всех наших гостей подготовлены изящные новогодние парфюмерные комплименты.
Источник: Яани Кирик