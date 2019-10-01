ИА «Ореанда-Новости» 13 октября в 14:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится первый концерт из 12-частного цикла «Бетховен. Собрание фортепианных сочинений». Данный цикл презентует выдающийся пианист современности, профессор Рувим Островский, который также снискал известность как педагог и учёный, член жюри региональных, всероссийских и международных конкурсов.

В программе первого вечера – три сонаты: № 1 фа минор, № 2 ля мажор, № 3 до мажор; девять вариаций на тему Дж. Паизиелло ля мажор; восемь вариаций на тему А. Гретри до мажор.