ИА «Ореанда-Новости».Пока весь мир делает ставки, кто возьмет заветные статуэтки, попробуем узнать, что необычного может подарить премия в этом году.

Приведем 13 самых необычных фактов об «Оскаре-2020»

Сразу в двух номинациях в этом году номинирована актриса Скарлетт Йоханссон. Подобное случалось всего 11 раз за историю премии.

Взявшая уже «Эмми», «Грэмми», «Тони», Синтия Эриво одна из главных претенденток и на «Оскар».

Сэм Мендес может установить рекорд по самому большому разрыву между получением статуэток. Первую награду режиссёр получил в 1999 году. Возьмет ли в этом?

Впервые за историю конкурс в одну номинацию попали работы гражданских супругов. Это «Маленькие женщины» от Гервиг и «Брачная история» от Баумбаха.

«История игрушек 4» может побить рекорд, постановленный предшествующей ей части франшизы.

«Паразиты» - стали шестой картиной на иностранном языке, получившей номинацию как «лучший фильм»

Джонатан Прайс единственный, который сыграл реального человека, в представленной номинации.

Два номинанта на «Оскар» были вдохновлены журналистскими работами

Средний возраст номинантов на лучшую мужскую роль второго плана - 71 год

Впервые за «Оскар» будут бороться фильмы стриминговых площадок.

Дайан Уоррен получила одиннадцатую номинацию

Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарланд, у которой не было «Оскар», может получить эту премию. Таким образом, актриса после смерти может удостоиться статуэтки.