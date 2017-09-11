13 сентября Московская консерватория отметит 10-летие Концертного симфонического оркестра
11.09.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В день своего рождения Московская консерватория отметит 10-летие одного из ярких и самобытных её коллективов – Концертного симфонического оркестра.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
13 сентября, среда, 19.00
В день рождения Московской консерватории
К 10-летию Концертного симфонического оркестра Московской консерватории
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёры – Анатолий ЛЕВИН Алексей БОГОРАД, Антон ШАБУРОВ
Тимур ЗАНГИЕВ, Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ
Валентин УРЮПИН
Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)
Партия органа – Константин ВОЛОСТНОВ
В программе:
Шабрие – Испанская рапсодия
Бородин – Увертюра к опере "Князь Игорь"
Мусоргский – "Ночь на лысой горе"
Бетховен – Увертюра "Леонора" №3
Прокофьев – Фрагменты из балета "Ромео и Джульетта"
Моцарт – Концерт №27 для фортепиано с оркестром
Сен-Санс – Симфония №3. Скерцо и финал
Коллектив был создан в сентябре 2007 года по инициативе лауреата Ленинской премии, народного артиста СССР, профессора Геннадия Николаевича Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова. По замыслу организаторов, оркестр должен был стать для студентов и аспирантов Московской консерватории базой, необходимой в освоении профессии дирижёра, и при этом вести полноценную концертную деятельность.
За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы. С 2008 года оркестр удостоен чести открывать концертный сезон в Большом зале Московской консерватории.
День рождения – это всегда подарки и сюрпризы. Юбилейный концерт соберёт многих, причастных к рождению и годам становления КСО. За его пульт встанут молодые выпускники Московской консерватории, уже состоявшиеся дирижёры – Алексей Богорад, Антон Шабуров, Тимур Зангиев, Максим Емельянычев, Валентин Урюпин – целая плеяда молодых звёзд. Профессор Тигран Алиханов будет солировать в Фортепианном концерте Моцарта № 27. Во фрагментах из Симфония № 3 Сен-Санса к участникам присоединится преподаватель Московской консерватории, органист Константин Волостнов.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
13 сентября, среда, 19.00
В день рождения Московской консерватории
К 10-летию Концертного симфонического оркестра Московской консерватории
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёры – Анатолий ЛЕВИН Алексей БОГОРАД, Антон ШАБУРОВ
Тимур ЗАНГИЕВ, Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ
Валентин УРЮПИН
Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)
Партия органа – Константин ВОЛОСТНОВ
В программе:
Шабрие – Испанская рапсодия
Бородин – Увертюра к опере "Князь Игорь"
Мусоргский – "Ночь на лысой горе"
Бетховен – Увертюра "Леонора" №3
Прокофьев – Фрагменты из балета "Ромео и Джульетта"
Моцарт – Концерт №27 для фортепиано с оркестром
Сен-Санс – Симфония №3. Скерцо и финал
Коллектив был создан в сентябре 2007 года по инициативе лауреата Ленинской премии, народного артиста СССР, профессора Геннадия Николаевича Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова. По замыслу организаторов, оркестр должен был стать для студентов и аспирантов Московской консерватории базой, необходимой в освоении профессии дирижёра, и при этом вести полноценную концертную деятельность.
За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы. С 2008 года оркестр удостоен чести открывать концертный сезон в Большом зале Московской консерватории.
День рождения – это всегда подарки и сюрпризы. Юбилейный концерт соберёт многих, причастных к рождению и годам становления КСО. За его пульт встанут молодые выпускники Московской консерватории, уже состоявшиеся дирижёры – Алексей Богорад, Антон Шабуров, Тимур Зангиев, Максим Емельянычев, Валентин Урюпин – целая плеяда молодых звёзд. Профессор Тигран Алиханов будет солировать в Фортепианном концерте Моцарта № 27. Во фрагментах из Симфония № 3 Сен-Санса к участникам присоединится преподаватель Московской консерватории, органист Константин Волостнов.
Источник: МГК им. Чайковского