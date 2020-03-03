ИА «Ореанда-Новости». Органный концерт «Музыка старой Англии» состоится 14 марта в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в 20:15.

В концерте известной петербургской органистки Ольги Котляровой откроется неподражаемая энергетика туманного Альбиона XVII-XVIII столетий.

Вечером прозвучит сочинение Trumpet Voluntary, написанное Джеремайей Кларком, очень популярно в качестве музыкального сопровождения на свадебных церемониях королевских персон. По иронии, композитора и органиста эпохи Барокко сгубила безнадёжная страсть к знатной леди «сословием выше занимаемого».

Voluntary – свободные композиции для сольного органа, которые исполняются во время богослужений в англиканской церкви. Одно из них, созданное Джоном Стэнли, прозвучит в концерте. Также органистка исполнит знаменитую Пассакалью Генделя и Чакона Генри Пёрселла. Кроме того, в программе прозвучат авторские транскрипции Ольги Котляровой вокальных хитов английского барокко.