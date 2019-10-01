01.10.2019, 16:55
14 октября в Московской консерватории концерт ко дню рождения Лучано Паваротти
ИА "Ореанда-Новости". 14 октября в Московской консерватории вспоминают великого Лучано Паваротти. Ко дню рождения маэстро в Рахманиновском зале прозвучат избранные сочинения Верди, Бизе, Масканьи, Сен-Санса, Чилеа, Пуччини, а также неаполитанские песни.
На сцену выйдут востребованные столичные певцы — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Ирина Окнина (сопрано), заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Ксения Вязникова (меццо-сопрано) и многие другие.
Паваротти — один из величайших теноров современности, «Золотой голос Италии», которого на его родине любовно называли «Большой Па».
Его творческая карьера началась с грандиозной победы на Международном конкурсе вокалистов в 1961 году и развивалась стремительно. В том же году он дебютировал в Театре Реджио Эмилия, исполнив партию Рудольфа в «Богеме» Пуччини. А в 1963 году эту же партию Паваротти исполнил в Венской опере и Ковент-Гарден.
На сцену выйдут востребованные столичные певцы — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Ирина Окнина (сопрано), заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Ксения Вязникова (меццо-сопрано) и многие другие.
Паваротти — один из величайших теноров современности, «Золотой голос Италии», которого на его родине любовно называли «Большой Па».
Его творческая карьера началась с грандиозной победы на Международном конкурсе вокалистов в 1961 году и развивалась стремительно. В том же году он дебютировал в Театре Реджио Эмилия, исполнив партию Рудольфа в «Богеме» Пуччини. А в 1963 году эту же партию Паваротти исполнил в Венской опере и Ковент-Гарден.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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