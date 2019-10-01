На сцену выйдут востребованные столичные певцы — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Ирина Окнина (сопрано), заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Ксения Вязникова (меццо-сопрано) и многие другие.Паваротти — один из величайших теноров современности, «Золотой голос Италии», которого на его родине любовно называли «Большой Па».Его творческая карьера началась с грандиозной победы на Международном конкурсе вокалистов в 1961 году и развивалась стремительно.