ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На приём в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца приглашены более 300 военных и гражданских лиц, носящих звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.