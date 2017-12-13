14 декабря Президент примет участие в торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества
13.12.2017, 21:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На приём в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца приглашены более 300 военных и гражданских лиц, носящих звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.
Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.
Источник: Президент России