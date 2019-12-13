13.12.2019, 08:43
15 декабря в камерном зале Дома музыки состоится концерт Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова «Дети – детям»
ИА "Ореанда-Новости". Московский международный Дом музыки и Международный благотворительныйфонд Владимира Спивакова приглашают слушателей на концерт абонементного цикла «Дети – детям», который состоится в Камерном зале ММДМ 15 декабря.
На предстоящем концерте «Торжество гармонии» в Доме музыки выступят воспитанники фонда – талантливые юные музыканты-солисты из Москвы, Самары, Саратовской и Московской областей, а также ведущие творческие коллективы столицы. На сцену Камерного зала выйдут победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – хореографический ансамбль «Ювента» под руководством О. Дик, детский хореографический ансамбль «Мульти Пульти» под руководством И. Баландиной и хор «Вдохновение» ГБУДО ДМШ № 96 под руководством Е. Атлас.
На концерте прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Вьетана, Д. Поппера, А. Хаммонда, Дж. Беттиса, У. Афанасьева, А. Цыганкова, А. Шпенева.
На предстоящем концерте «Торжество гармонии» в Доме музыки выступят воспитанники фонда – талантливые юные музыканты-солисты из Москвы, Самары, Саратовской и Московской областей, а также ведущие творческие коллективы столицы. На сцену Камерного зала выйдут победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – хореографический ансамбль «Ювента» под руководством О. Дик, детский хореографический ансамбль «Мульти Пульти» под руководством И. Баландиной и хор «Вдохновение» ГБУДО ДМШ № 96 под руководством Е. Атлас.
На концерте прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Вьетана, Д. Поппера, А. Хаммонда, Дж. Беттиса, У. Афанасьева, А. Цыганкова, А. Шпенева.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии