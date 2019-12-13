ИА "Ореанда-Новости"Московский международный Дом музыки и Международный благотворительныйфонд Владимира Спивакова приглашают слушателей на концерт абонементного цикла «Дети – детям», который состоится в Камерном зале ММДМ 15 декабря.

На предстоящем концерте «Торжество гармонии» в Доме музыки выступят воспитанники фонда – талантливые юные музыканты-солисты из Москвы, Самары, Саратовской и Московской областей, а также ведущие творческие коллективы столицы. На сцену Камерного зала выйдут победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – хореографический ансамбль «Ювента» под руководством О. Дик, детский хореографический ансамбль «Мульти Пульти» под руководством И. Баландиной и хор «Вдохновение» ГБУДО ДМШ № 96 под руководством Е. Атлас.

На концерте прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Вьетана, Д. Поппера, А. Хаммонда, Дж. Беттиса, У. Афанасьева, А. Цыганкова, А. Шпенева.