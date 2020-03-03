ИА «Ореанда-Новости». Органный вечер «Под осенью России и Германии» состоится 15 марта в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в 16 часов.

Известная петербургская органистка и лауреат международных конкурсов Анна Калинкина представит эксклюзивную программу, в которой переплетаются русская и немецкая органная музыка.

В органном наследии Брамса встретились и соединились разнообразные традиции немецкой композиторской школы, что сделало язык повествования узнаваемым и особым. На вечере прозвучат соната Риттера, блестящего органиста, искусство которого незаслуженно упускается в России. Также музыкант исполнит шедевры, созданные Йозефом Габриэлем Райнбергером. Творчество этого мастера контрапункта и композиции давно вышло за рамки одного жанра.

Русская программа вечера способна поразить многих. Органистка собирается сосредоточиться на музыке наших современников разных поколений. Так, прозвучит токката узбекского композитора Григория Мушеля, а также одно из сочинения Христофора Кушнарева. Концер завершат медитация Олега Янченко и экзотическая Бурлеска и Шестой сюиты Валерия Кикты.



