Вечер камерной музыки посвящен Анри Вьетану (1820-1881), композитору-новатору и скрипачу-виртуозу, покорившему Европу в десятилетнем возрасте. Его творчеством восхищались Шуман, Паганини, Берлиоз. В программе – сочинения героя программы, его учителя Шарля Берио, выдающегося ученика Эжена Изаи, а также его современника Августа Вильгельми.На концерте выступят лауреаты международных конкурсов Чингиз Османов, Андрей Иванов, Александра Коробкина, Ксения Гаврилова, Марина Бесчастных, Мария Шалгина, Станислав Соловьёв, Софья Угушева, Нелли Ли, струнный квартет "Измаиловский" в составе скрипачки Аниты Ожешковской, скрипачки Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, и виолончелиста Ильи Измайлова.Комментировать программу приглашён Андрей Иванов, декан оркестрового факультета.