04.03.2020, 14:20
15 марта в зале Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт "Анри Вьетан. Ученик и учитель"
ИА «Ореанда-Новости». Концерт "Анри Вьетан. Ученик и учитель" состоится 15 марта в 19:00 в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории; в аудитории №342, расположенной по адресу: ул. Глинки, дом 2.
Вечер камерной музыки посвящен Анри Вьетану (1820-1881), композитору-новатору и скрипачу-виртуозу, покорившему Европу в десятилетнем возрасте. Его творчеством восхищались Шуман, Паганини, Берлиоз. В программе – сочинения героя программы, его учителя Шарля Берио, выдающегося ученика Эжена Изаи, а также его современника Августа Вильгельми.
На концерте выступят лауреаты международных конкурсов Чингиз Османов, Андрей Иванов, Александра Коробкина, Ксения Гаврилова, Марина Бесчастных, Мария Шалгина, Станислав Соловьёв, Софья Угушева, Нелли Ли, струнный квартет "Измаиловский" в составе скрипачки Аниты Ожешковской, скрипачки Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, и виолончелиста Ильи Измайлова.
Комментировать программу приглашён Андрей Иванов, декан оркестрового факультета.
Вечер камерной музыки посвящен Анри Вьетану (1820-1881), композитору-новатору и скрипачу-виртуозу, покорившему Европу в десятилетнем возрасте. Его творчеством восхищались Шуман, Паганини, Берлиоз. В программе – сочинения героя программы, его учителя Шарля Берио, выдающегося ученика Эжена Изаи, а также его современника Августа Вильгельми.
На концерте выступят лауреаты международных конкурсов Чингиз Османов, Андрей Иванов, Александра Коробкина, Ксения Гаврилова, Марина Бесчастных, Мария Шалгина, Станислав Соловьёв, Софья Угушева, Нелли Ли, струнный квартет "Измаиловский" в составе скрипачки Аниты Ожешковской, скрипачки Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, и виолончелиста Ильи Измайлова.
Комментировать программу приглашён Андрей Иванов, декан оркестрового факультета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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