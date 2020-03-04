04.03.2020, 06:44
15 марта в зале Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт "Музыка в природе и Природа в музыке"
ИА «Ореанда-Новости». Концерт "Музыка в природе и Природа в музыке" пройдёт 15 марта в 15:00 в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории в аудитории №342, расположенной по адресу улица Глинки, дом 2.
На концерте прозвучат сочинения Шумана, Листа, Глинки, Сарасате, Чайковского, Бородина, Глазунова, Метнера, Дубравина, Крылатова.
Тема четвёртой встречи абонемента - "Как прекрасен этот мир! Путешествия и впечатления!". Публику ожидает знакомство с музыкальными инструментами, звучание камерно-инструментальной, хоровой, народной музыки, хореографические композиции, увлекательное интерактивное общение и творческие задания.
На концерте выступят Лауреаты международных конкурсов учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории,учащиеся Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории, учащиеся хореографического отделения ДШИ № 12, учащиеся Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, фольклорный ансамбль «Колечко» ДШИ имени М. И. Глинки г. Всеволожска (руководители – Наталия СИЗОВА, Елена ЧЕРМЕНИНА).
Ведущая концерта и его автор - Анастасия Александрова.
На концерте прозвучат сочинения Шумана, Листа, Глинки, Сарасате, Чайковского, Бородина, Глазунова, Метнера, Дубравина, Крылатова.
Тема четвёртой встречи абонемента - "Как прекрасен этот мир! Путешествия и впечатления!". Публику ожидает знакомство с музыкальными инструментами, звучание камерно-инструментальной, хоровой, народной музыки, хореографические композиции, увлекательное интерактивное общение и творческие задания.
На концерте выступят Лауреаты международных конкурсов учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории,учащиеся Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории, учащиеся хореографического отделения ДШИ № 12, учащиеся Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, фольклорный ансамбль «Колечко» ДШИ имени М. И. Глинки г. Всеволожска (руководители – Наталия СИЗОВА, Елена ЧЕРМЕНИНА).
Ведущая концерта и его автор - Анастасия Александрова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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