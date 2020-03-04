На концерте прозвучат сочинения Шумана, Листа, Глинки, Сарасате, Чайковского, Бородина, Глазунова, Метнера, Дубравина, Крылатова.На концерте выступят Лауреаты международных конкурсов учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и выпускники Санкт-Петербургской консерватории,учащиеся Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории, учащиеся хореографического отделения ДШИ № 12, учащиеся Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, фольклорный ансамбль «Колечко» ДШИ имени М. И. Глинки г. Всеволожска (руководители – Наталия СИЗОВА, Елена ЧЕРМЕНИНА).Ведущая концерта и его автор - Анастасия Александрова.