28.10.2019, 13:57
15 ноября в Доме музыки состоится концерт Фредди Кемпфа, приуроченный к 250-летию Бетховена
ИА "Ореанда-Новости". Празднование 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена станет одним иззнаковых событий XVII концертного сезона Дома музыки. На первом концерте абонемента выступит Фредди Кемпф – любимец российской публики, получивший мировое признание в 1998 году после триумфа на XI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.
В Доме музыки Кемпф исполнит раннюю Третью сонату, а также сонаты №17 («Буря») и №23 («Аппассионата»). «Бетховен был первым композитором, который с помощью ярких музыкальных средств сделал акцент на личных эмоциях человека – любви, драматических переживаниях, преодолении отчаяния и противостоянии неумолимой судьбе», – объясняет свою особую любовь к музыке венского классика исполнитель. По его мнению, весь цикл из 32 сонат – это не просто жемчужина творчества Бетховена. «Это целая жизнь, воплощенная в музыке, с которой современному слушателю стоит познакомиться», – считает пианист.
В Доме музыки Кемпф исполнит раннюю Третью сонату, а также сонаты №17 («Буря») и №23 («Аппассионата»). «Бетховен был первым композитором, который с помощью ярких музыкальных средств сделал акцент на личных эмоциях человека – любви, драматических переживаниях, преодолении отчаяния и противостоянии неумолимой судьбе», – объясняет свою особую любовь к музыке венского классика исполнитель. По его мнению, весь цикл из 32 сонат – это не просто жемчужина творчества Бетховена. «Это целая жизнь, воплощенная в музыке, с которой современному слушателю стоит познакомиться», – считает пианист.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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