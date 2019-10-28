На первом концерте абонемента выступит Фредди Кемпф – любимец российской публики, получивший мировое признание в 1998 году после триумфа на XI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.В Доме музыки Кемпф исполнит раннюю Третью сонату, а также сонаты №17 («Буря») и №23 («Аппассионата»). «Бетховен был первым композитором, который с помощью ярких музыкальных средств сделал акцент на личных эмоциях человека – любви, драматических переживаниях, преодолении отчаяния и противостоянии неумолимой судьбе», – объясняет свою особую любовь к музыке венского классика исполнитель. По его мнению, весь цикл из 32 сонат – это не просто жемчужина творчества Бетховена.