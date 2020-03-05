Концерт кафедры струнных народных инструментов приурочен к 60-летию со дня основания факультета народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории.В концерте примут участие заслуженная артистка России, профессор Наталья Шкребок, заслуженный артист России, профессор Александр Макаров. Также станут участниками выступления лауреаты международных конкурсов Ирина Ершова, Анастасия Федосеенко, Евгений Желинский, Константин Ильгин, Евгения Петрова, Михаил Кашеутов, инструментальный ансамбль в составе Юлии Тхай, Анны Смирновой, Никиты Суховского, Николая Овчинникова, Андрея Демьяненко, Николая Вакулы, Татьяны Елистратовой.Партию фортепиано исполнят лауреаты международных конкурсов Светлана Коннова, Станислав Соловьёв, Анна Курганова, Марина Климова, Алина Никитенко.