ОРЕАНДА НОВОСТИ Каждое 17 июня, во многих странах СНГ включая Россию, уже много лет подряд отмечается День Медицинского работника. Решение о создании праздника посвящённого труду медработника было принято ещё в СССР. В 1988 году по указу Верховного Совета были внесены коррективы в статью о праздничных днях от 1980 года, которые привнесли новый праздничный день в календарь.

Профессия врача по праву считается одной из самых почётных в мире. Сложно не уважать человека, который ежедневно спасает чью-то жизнь или исцеляет от недугов. Каждый из живущих на планете хоть раз обращался к врачу с теми или иными проблемами. С приходом современных технологий врачи получили возможность не только спасать человеческие жизни, но и помогать людям вести здоровый образ жизни. К примеру, каждый из нас знает, что зубы надо чистить два раза в день.

Сама профессия врача, пожалуй, одна из древнейших в мире, ведь болезни существуют ровно столько же, сколько и людской род на Земле. Однако раньше они носили другие наименования, как, к примеру врачеватели. Они хоть и обладали меньшими знаниями, но всё равно спасали значительное количество жизней. Самые умные из целителей могли достичь невероятных высот, к примеру став личным врачом знатной особы. Особенно полезными лекари оказывались во время дипломатической миссий. Посла во время визита могли попытаться отравить не смертельным ядом, дабы это ослабило его, что поспособствовало бы заключению договора на более выгодных условиях для стороны отравителя.

К сожалению, в большинстве стран древности врачи требовали за свои услуги денежное вознаграждение и зачастую не малое. Многие тогдашние люди не могли себе этого позволить, что сводило их шансы на выживание на нет. К счастью, сегодня в большинстве развитых стран, за исключением США, действует система бесплатного здравоохранения. Теперь уже намного сложнее представить человека, который был вынужден помирать из-за нехватки средств. Если такие случаи и происходят, то как правило они вызывают крупный общественный резонанс.