ОРЕАНДА НОВОСТИ В этот день Русская Православная церковь чтит святителя Митрофана, известного патриарха, жившего в период между 3 и 4 веком. У православных этот день зовётся «Митрофан Навозник». Второе слово в названии действительно может смущать, если не знать особенностей июня месяца. Примерно с 17 числа люди начинают удобрять почву, причём в том числе навозом, который служит неплохим удобрением.

Поэтому данное слово навозник в этом контексте не обозначает некое пренебрежение, напротив, к навозу в Древней Руси относились уважением, ибо благодаря ему урожайность крестьян значительно повышалась. К примеру, существую даже пословицы вроде: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки». Ещё известная поговорка: «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Впрочем, в народе данный день ещё называют «Красный Сарафан», в честь первого месяца лета.

Сам Митрофан появился на свет в III веке на территории Рима, однако поскольку христиан того времени подвергали гонениям, он со своей семьёй был вынужден перебраться в более спокойную Византийскую империю. Там будущий святитель вместе со своим отцом и братьями прошёл обучение у тогдашнего епископа Тита. После этого Митрофан захотел сам стать епископом, что ему впоследствии удалось сделать. Однако на этом посту он оставался не долго, ибо его ждал быстрый карьерный взлёт.

На 325 год в Никее было принято решение составить первое Вселенское собрание епископата, на котором император Константин I объявил Митрофана своим отцом и попросил пожаловать ему титул патриарха. Однако на тот момент святитель был уже в преклонном возрасте, поэтому не смог лично там находится. Ему было 116 лет, что просто невероятный возраст для тех времён. Ровно через год после этих событий он тихо ушёл из жизни в возрасте 117 лет.

Старец был очень уважительной персоной среди Византии, ведь он внёс огромный вклад в распространение христианской веры. По сей день во всех православных кругах о нём вспоминают только лучшее.