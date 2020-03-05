ИА «Ореанда-Новости». Вечер камерной музыки, посвященный 50-летию творческой деятельности профессора, кандидата искусствоведения Ивана Михайлова, состоится 18 марта в 19:00 в аудитории № 342, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу: улица Глинки, дом 2. 

Вместе со студентами Консерватории герой вечера представит сочинения Моцарта, Брамса и Танеева для разных
инструментальных составов.

В концерте примут участие профессор Иван Михайлов, лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Шуляковский, скрипач Юрий Шундяк, альтистка Надежда Савина, альтист Дмитрий Батоев, виолончелист Дмитрий Михайлов.