Вместе со студентами Консерватории герой вечера представит сочинения Моцарта, Брамса и Танеева для разныхинструментальных составов.В концерте примут участие профессор Иван Михайлов, лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Шуляковский, скрипач Юрий Шундяк, альтистка Надежда Савина, альтист Дмитрий Батоев, виолончелист Дмитрий Михайлов.