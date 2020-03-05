05.03.2020, 14:31
18 марта в зале Санкт-Петербургской консерватории пройдёт концерт из цикла "Школа высшего исполнительского мастерства"
ИА «Ореанда-Новости». Вечер камерной музыки, посвященный 50-летию творческой деятельности профессора, кандидата искусствоведения Ивана Михайлова, состоится 18 марта в 19:00 в аудитории № 342, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу: улица Глинки, дом 2.
Вместе со студентами Консерватории герой вечера представит сочинения Моцарта, Брамса и Танеева для разных
инструментальных составов.
В концерте примут участие профессор Иван Михайлов, лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Шуляковский, скрипач Юрий Шундяк, альтистка Надежда Савина, альтист Дмитрий Батоев, виолончелист Дмитрий Михайлов.
Вместе со студентами Консерватории герой вечера представит сочинения Моцарта, Брамса и Танеева для разных
инструментальных составов.
В концерте примут участие профессор Иван Михайлов, лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Шуляковский, скрипач Юрий Шундяк, альтистка Надежда Савина, альтист Дмитрий Батоев, виолончелист Дмитрий Михайлов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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