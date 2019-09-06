ИА «Ореанда-Новости» 18 сентября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт народного артиста России, выдающегося джазового пианиста, одного из главных популяризаторов джаза во всём мире Даниила Крамера, известного своими смелыми музыкальными экспериментами.

Аккомпанировать маэстро будут известный джазовый музыкант Станислав Должков (саксофон) и лауреат международных и всероссийских конкурсов Сергей Васильев (контрабас).