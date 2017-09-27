18 октября в Яани Кирик пройдёт первый концерт цикла "ОРГАНичный союз"
27.09.2017, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 октября в концертном зале Яани Кирик состоится первый концерт цикла «ОРГАНичный союз». С программой «Единение с величием» выступит дуэт Олеся Литневски (сопрано) и Тимур Халиуллин (орган). Возможности дуэта – сопрано-орган – необычайно широки и многообразны, и программа «Единение с величием» станет прекрасным этому доказательством. Начнётся концерт традиционными органными сочинениями Баха и Генделя, продолжится хоралами Вивальди и токкатами Видора, а завершится Ave Maria Масканьи, Дюбуа и Пьяццоллы.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
18 октября 2017 года, начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
«ЕДИНЕНИЕ С ВЕЛИЧИЕМ»
Олеся ЛИТНЕВСКИ Тимур ХАЛИУЛЛИН
(сопрано) (орган)
В программе:
Бах, Гендель, Видор, Вивальди, Верди, Сен-Санс, Масканьи, Пьяццолла
Олеся Литневски получила образование в магистратуре Эстонской Академии Театра и Музыки (под руководством Пилле Лилль и Хелен Лепалаан), а сейчас продолжает учёбу в Институте Современного Искусства (ИСИ) в Москве. Берёт уроки у солиста Английской Национальной Оперы и педагога Королевской Оперы Александра Науменко. Также совершенствовала вокальное мастерство на различных мастер-классах специалистов международного уровня Германии, России, Италии, Норвегии и др. Певица ведёт активную творческую деятельность, выступая в Эстонии и за рубежом в сопровождении оркестров и ансамблей, с сольными программами, принимает участие в научных конференциях. Олеся Литневски обладает большим репертуаром. куда входят произведения камерной музыки, оперные партии, старинная и современная музыка.
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории Тимур Халиуллин в 2013 году получил звание магистра кафедры органа, клавесина и карильона на факультете искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Лауреат различных международных конкурсов, он с 2011 года является солистом Белгородской государственной филармонии (орган, карильон, клавесин). Музыкант много гастролирует, выступая с сольными программами и участвуя в многочисленных фестивалях в России и за её пределами. Тимур организовывал концерты-лекции «Вечера органной музыки» в родном Ижевске (2008, 2009) еженедельные воскресные концерты карильонной музыки на Соборной площади города Белгорода «Белгородский звон» (2013). Им были представлены концертные программы, среди которых: «Органный романтизм», «Шедевры органной музыки», «Виолончель и её джентльмены», «Орган плюс…», «Вечер органной токкаты», «Орган и музыка народов мира», «Аве Мария в зеркале столетий», «Секреты короля инструментов», «Виртуозная педаль», «Колокола и орган», «Под знаком ВАСН», «Струны души», «Итальянский концерт», «Медитации». В апреле 2015 года вместе с солистами Белгородской филармонии посетил с концертами восемь городов Урала и Сибири.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
18 октября 2017 года, начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
«ЕДИНЕНИЕ С ВЕЛИЧИЕМ»
Олеся ЛИТНЕВСКИ Тимур ХАЛИУЛЛИН
(сопрано) (орган)
В программе:
Бах, Гендель, Видор, Вивальди, Верди, Сен-Санс, Масканьи, Пьяццолла
Олеся Литневски получила образование в магистратуре Эстонской Академии Театра и Музыки (под руководством Пилле Лилль и Хелен Лепалаан), а сейчас продолжает учёбу в Институте Современного Искусства (ИСИ) в Москве. Берёт уроки у солиста Английской Национальной Оперы и педагога Королевской Оперы Александра Науменко. Также совершенствовала вокальное мастерство на различных мастер-классах специалистов международного уровня Германии, России, Италии, Норвегии и др. Певица ведёт активную творческую деятельность, выступая в Эстонии и за рубежом в сопровождении оркестров и ансамблей, с сольными программами, принимает участие в научных конференциях. Олеся Литневски обладает большим репертуаром. куда входят произведения камерной музыки, оперные партии, старинная и современная музыка.
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории Тимур Халиуллин в 2013 году получил звание магистра кафедры органа, клавесина и карильона на факультете искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Лауреат различных международных конкурсов, он с 2011 года является солистом Белгородской государственной филармонии (орган, карильон, клавесин). Музыкант много гастролирует, выступая с сольными программами и участвуя в многочисленных фестивалях в России и за её пределами. Тимур организовывал концерты-лекции «Вечера органной музыки» в родном Ижевске (2008, 2009) еженедельные воскресные концерты карильонной музыки на Соборной площади города Белгорода «Белгородский звон» (2013). Им были представлены концертные программы, среди которых: «Органный романтизм», «Шедевры органной музыки», «Виолончель и её джентльмены», «Орган плюс…», «Вечер органной токкаты», «Орган и музыка народов мира», «Аве Мария в зеркале столетий», «Секреты короля инструментов», «Виртуозная педаль», «Колокола и орган», «Под знаком ВАСН», «Струны души», «Итальянский концерт», «Медитации». В апреле 2015 года вместе с солистами Белгородской филармонии посетил с концертами восемь городов Урала и Сибири.
Источник: Яани Кирик