Искусство игры на балалайке, домре, гуслях, гитаре, баяне и аккордеоне не стоит на месте: техника исполнителей становится все более виртуозной, а выразительные возможности инструмента — более совершенными.В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Любовь Старцева, Иван Кишкин, Артём Малхасьян, Евгения Чиркова, Иван Кишкин, Фёдор Львов, Дарья Устименко, Юрий Уваров, Михаил Кашеутов, Дмитрий Макареев, Мария Подосёнова, Мария Глузд, Сергей Крюков, Наталия Вячеславова, Артём Третьяков, Андрей Демьяненко, Мария Гаврина, Анастасия Талыспаева, Антонина Кривобокова, Владислав Кустов, Александр Матвейчук, Алексей Здоревский.