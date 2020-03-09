09.03.2020, 06:44
19 марта в Мариинском театре - 2 состоится концерт "Образы фольклора в современном мире"
ИА «Ореанда-Новости». 19 марта в 19:30 в городе Санкт-Петербурге в Мариинском театре - 2, в зале Прокофьева, состоится концерт, представленный Санкт-Петербургской консерваторией, "Образы русского фольклора в современном мире".
Искусство игры на балалайке, домре, гуслях, гитаре, баяне и аккордеоне не стоит на месте: техника исполнителей становится все более виртуозной, а выразительные возможности инструмента — более совершенными. Четвертая программа цикла продолжит знакомить слушателей с безграничными возможностями русских народных инструментов в сочинениях современных композиторов.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Любовь Старцева, Иван Кишкин, Артём Малхасьян, Евгения Чиркова, Иван Кишкин, Фёдор Львов, Дарья Устименко, Юрий Уваров, Михаил Кашеутов, Дмитрий Макареев, Мария Подосёнова, Мария Глузд, Сергей Крюков, Наталия Вячеславова, Артём Третьяков, Андрей Демьяненко, Мария Гаврина, Анастасия Талыспаева, Антонина Кривобокова, Владислав Кустов, Александр Матвейчук, Алексей Здоревский.
Искусство игры на балалайке, домре, гуслях, гитаре, баяне и аккордеоне не стоит на месте: техника исполнителей становится все более виртуозной, а выразительные возможности инструмента — более совершенными. Четвертая программа цикла продолжит знакомить слушателей с безграничными возможностями русских народных инструментов в сочинениях современных композиторов.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Любовь Старцева, Иван Кишкин, Артём Малхасьян, Евгения Чиркова, Иван Кишкин, Фёдор Львов, Дарья Устименко, Юрий Уваров, Михаил Кашеутов, Дмитрий Макареев, Мария Подосёнова, Мария Глузд, Сергей Крюков, Наталия Вячеславова, Артём Третьяков, Андрей Демьяненко, Мария Гаврина, Анастасия Талыспаева, Антонина Кривобокова, Владислав Кустов, Александр Матвейчук, Алексей Здоревский.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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