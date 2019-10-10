19 октября в Малом зале в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея выступит заслуженный артист России, блистательный скрипач Сергей Кравченко и специально приглашенные гости из Кореи – скрипачи Хан Ын Чжу, Юмин Ли, Чанхо Лим. Также в концерте принимает участие Сеульский камерный оркестр «J.K.» под управлением художественного руководителя и дирижера Жозефа Ый Миёнг Ким.