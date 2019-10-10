10.10.2019, 13:04
19 октября в Московская государственной консерватории выступит Сеульский камерный оркестр «J.K.»
ИА "Ореанда-Новости". Московская консерватория приглашает истинных ценителей музыки на необычный концерт! 19 октября в Малом зале в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея выступит заслуженный артист России, блистательный скрипач Сергей Кравченко и специально приглашенные гости из Кореи – скрипачи Хан Ын Чжу, Юмин Ли, Чанхо Лим. Также в концерте принимает участие Сеульский камерный оркестр «J.K.» под управлением художественного руководителя и дирижера Жозефа Ый Миёнг Ким.
В программе скрипичного вечера – известные сочинения Вивальди, Сарасате, Респиги и Чайковского, наряду с которыми прозвучит «Джиндо Ариранг» для струнного оркестра корейского композитора Джи Су Ли.
В программе скрипичного вечера – известные сочинения Вивальди, Сарасате, Респиги и Чайковского, наряду с которыми прозвучит «Джиндо Ариранг» для струнного оркестра корейского композитора Джи Су Ли.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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