ИА «Ореанда-Новости» 2 марта в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится юбилейный вечер заслуженной артистки России, профессора Генриетты Серовой.

Выступление подготовлено коллегами пианистки и выпускниками класса концертмейстерского мастерства. В программу вошли камерные сочинения, написанные в разные эпохи.

В концерте примут участие певицы Мария Людько, Елена Япарова, Галина Сидоренко, Светлана Кузнецова и Мила Шкиртиль, певец Александр Кулинкович, флейтистка Елизавета Иванова, кларнетист Дмитрий Маховиков, скрипачи Ян Томилов и Алиса Кузнецова, виолончелисты Роман Киселёв и Ирина Молокина. Фортепианные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Надежда Ганенко, Анна Штром, Михаил Бузин, Юрий Серов, Олеся Морозова, Ника Мельникова и Ирина Григорьева.