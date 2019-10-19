ИА «Ореанда-Новости» 2 ноября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках абонемента № 9 «И. С. Бах и мировая органная культура» состоится концерт под названием «От Баха до Кейджа».

В выступлении примут участие заслуженная артистка России, органистка Людмила Голуб, которая выступает как автор программы, а также флейтистка Мария Алиханова и гитарист Владимир Гапонцев.

В программу вошли всемирно известные произведения Иоганна Себастьяна Баха для органа, а также пять авангардных сочинений, принадлежащих перу композиторов, которые творили в XIX и XX веках в разных странах: Арво Пярта, Дьёрдя Лигети, Эдисона Денисова, Леоша Яначека и Джона Кейджа.