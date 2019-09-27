Взыскательную столичную публику ждёт незабываемый вечер! На сцену выйдет «Новый русский квартет» — уникальный коллектив, музыканты которого посвятили многие годы квартетному искусству и имеют богатый опыт ансамблевого исполнения.В составе квартета именитые артисты — Юлия Игонина (I скрипка), Елена Харитонова (II скрипка), Михаил Рудой (альт) и Алексей Стеблев (виолончель) — доказали свою творческую состоятельность и яркую индивидуальность, выступая в тандеме с В. Спиваковым, Н. Штаркманом, Н. Гутман, А. Рудиным, Ю. Башметом и другими известными музыкантами.В репертуаре «Нового русского квартета» — сочинения русских и зарубежных композиторов, а также джазовые композиции.