27.09.2019, 15:24
2 октября в Малом зале Московской консерватории выступит «Новый русский квартет»
ИА "Ореанда-Новости". 2 октября в Малом зале Московской консерватории пройдет первый концерт абонемента «Искусство квартета». Взыскательную столичную публику ждёт незабываемый вечер! На сцену выйдет «Новый русский квартет» — уникальный коллектив, музыканты которого посвятили многие годы квартетному искусству и имеют богатый опыт ансамблевого исполнения.
В составе квартета именитые артисты — Юлия Игонина (I скрипка), Елена Харитонова (II скрипка), Михаил Рудой (альт) и Алексей Стеблев (виолончель) — доказали свою творческую состоятельность и яркую индивидуальность, выступая в тандеме с В. Спиваковым, Н. Штаркманом, Н. Гутман, А. Рудиным, Ю. Башметом и другими известными музыкантами.
В репертуаре «Нового русского квартета» — сочинения русских и зарубежных композиторов, а также джазовые композиции. На концерте в октябре консерваторцы услышат Пятнадцатый квартет Шуберта и «Different trains» для струнного квартета и пленки Райха.
В составе квартета именитые артисты — Юлия Игонина (I скрипка), Елена Харитонова (II скрипка), Михаил Рудой (альт) и Алексей Стеблев (виолончель) — доказали свою творческую состоятельность и яркую индивидуальность, выступая в тандеме с В. Спиваковым, Н. Штаркманом, Н. Гутман, А. Рудиным, Ю. Башметом и другими известными музыкантами.
В репертуаре «Нового русского квартета» — сочинения русских и зарубежных композиторов, а также джазовые композиции. На концерте в октябре консерваторцы услышат Пятнадцатый квартет Шуберта и «Different trains» для струнного квартета и пленки Райха.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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