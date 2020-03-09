09.03.2020, 13:28
20 марта состоится концерт из цикла "Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории"
ИА «Ореанда-Новости». 20 марта в 19:00 состоится концерт "Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории". Концерт пройдёт в городе Санкт-Петербурге, в аудитории №342, расположенной по адресу: ул.Глинки, дом 2.
Преподаватели Консерватории и студенты класса концертмейстерского мастерства профессора Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ представляют программу «Судьба музыканта». Монографический вечер посвящен жизни и творчеству Сергея РАХМАНИНОВА (1873-1943). Прозвучат романсы композитора разных лет, а также сочинения для двух
фортепиано.
На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Светлана Кузнецова, Наталья Михалёва, Юлия Симонова, Юлия Яковенко, Анна Смирнова, Мила Шкиртиль, Никита Ковалев, Нарек Багрутани, Илья Домнинс, Александр Масловский, Владислав Фёдоров, Андрей Шаповалов, Юй Гуанцюй.
Фортепианные дуэты: профессор Ирина Васильева - Ольга Ермакова, Мария Багина - Аэлита Насыбуллина.
Преподаватели Консерватории и студенты класса концертмейстерского мастерства профессора Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ представляют программу «Судьба музыканта». Монографический вечер посвящен жизни и творчеству Сергея РАХМАНИНОВА (1873-1943). Прозвучат романсы композитора разных лет, а также сочинения для двух
фортепиано.
На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Светлана Кузнецова, Наталья Михалёва, Юлия Симонова, Юлия Яковенко, Анна Смирнова, Мила Шкиртиль, Никита Ковалев, Нарек Багрутани, Илья Домнинс, Александр Масловский, Владислав Фёдоров, Андрей Шаповалов, Юй Гуанцюй.
Фортепианные дуэты: профессор Ирина Васильева - Ольга Ермакова, Мария Багина - Аэлита Насыбуллина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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