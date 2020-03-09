ИА «Ореанда-Новости». 20 марта в 19:00 состоится концерт "Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории". Концерт пройдёт в городе Санкт-Петербурге, в аудитории №342, расположенной по адресу: ул.Глинки, дом 2. 

Преподаватели Консерватории и студенты класса концертмейстерского мастерства профессора Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ представляют программу «Судьба музыканта». Монографический вечер посвящен жизни и творчеству Сергея РАХМАНИНОВА (1873-1943). Прозвучат романсы композитора разных лет, а также сочинения для двух
фортепиано.

На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Светлана Кузнецова, Наталья Михалёва, Юлия Симонова, Юлия Яковенко, Анна Смирнова, Мила Шкиртиль, Никита Ковалев, Нарек Багрутани, Илья Домнинс, Александр Масловский, Владислав Фёдоров, Андрей Шаповалов, Юй Гуанцюй. 

Фортепианные дуэты: профессор Ирина Васильева - Ольга Ермакова, Мария Багина - Аэлита Насыбуллина.