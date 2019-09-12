ИА «Ореанда-Новости» 20 сентября в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватория имени П. И. Чайковского состоится концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения выдающегося армянского композитора, музыковеда, фольклориста, певца и хорового дирижёра Комитаса.

Произведения основоположника национальной композиторской школы Армении исполнят Национальный струнный квартет имени Комитаса, Хор Первопрестольного Святого Эчмиадзина, трио в составе Асмик Папян (сопрано), Марии Остроуховой (меццо-сопрано) и Анны Арзамановой (фортепиано) и Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России под управлением Алексея Карабанова.