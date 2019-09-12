ИА «Ореанда-Новости» 20 сентября в 19:00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится второй концерт цикла «Геометрия звука» под названием «Движение». Проект «Геометрия звука» посвящён изучению пространственных свойств и природы звука.

Замысел композитора Даниила Посаженникова и художницы Анны Костриковой воплотят академические музыканты и исполнители, играющие на этнических инструментах. Фортепиано, арфа, вибрафон, скрипка, саксофон прозвучат вместе с мандолиной, домрой, аккордеоном и тибетскими поющими чашами.