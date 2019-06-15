В текущем году компания Warner Brothers не будет участвовать в традиционном ежегодном международном фестивале Comic-Con. Поэтому поклонники экранизации комиксов обеспокоились тем, что не смогут увидеть любимую вселенную в полной версии.20-летняя дочь Снайдера Оутум покончила с собой. Зак Снайдер предложил другому кинорежиссёру и автору комиксов Джоссу Уидону завершить проект. Однако, фанаты остались недовольны решением Снайдера, они посчитали, что Снайдер смог бы снять "Лигу справедливости" лучше, чем Уидон.В планы организаторов краудфандинговой кампании плакаты и флайеры с афишей этого фильма. Они планируют даже запустить баннер с борта самолёта. В случае, если у поклонников останутся деньги, то потратят они их на рекламу на автобусах, билбордах и публикацию о фильме на первой полосе The Hollywood Reporter. Таким образом, поклонники хотят привлечь внимание киностудии Warner Brothers к этой версии фильма.Зак Снайдер - кинорежиссёр американского происхождения. В начале своей творческой карьеры он сделал несколько запоминающихся рекламных роликов для таких компаний как «Reebok», «Nike», «Будвайзер», «BMW», «SUBARU», «Магнум» и «Митцубиси».В последнее время режиссёр был занят съёмками фильмов знаменитой вселенной DC.