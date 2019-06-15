15.06.2019, 15:10
20 тысяч долларов готовы отдать поклонники за просмотр "Лиги справдливости"
ИА "Ореанда-Новости" Благодаря краудфандинговой платформе поклонники киновселенной DC хотят собрать сумму в 20 тысяч долларов для того, чтобы посмотреть режиссёрскую версию киноленты "Лига справедливости". В текущем году компания Warner Brothers не будет участвовать в традиционном ежегодном международном фестивале Comic-Con. Поэтому поклонники экранизации комиксов обеспокоились тем, что не смогут увидеть любимую вселенную в полной версии.
53-летний американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер не смог снять до конца собственную версию "Лигу справедливости". 20-летняя дочь Снайдера Оутум покончила с собой. Зак Снайдер предложил другому кинорежиссёру и автору комиксов Джоссу Уидону завершить проект. Однако, фанаты остались недовольны решением Снайдера, они посчитали, что Снайдер смог бы снять "Лигу справедливости" лучше, чем Уидон.
Если поклонникам удастся собрать вышеуказанную сумму, то они готовы потратить её на масштабную кампанию за выпуск фильма Заком Снайдером. В планы организаторов краудфандинговой кампании плакаты и флайеры с афишей этого фильма. Они планируют даже запустить баннер с борта самолёта. В случае, если у поклонников останутся деньги, то потратят они их на рекламу на автобусах, билбордах и публикацию о фильме на первой полосе The Hollywood Reporter. Таким образом, поклонники хотят привлечь внимание киностудии Warner Brothers к этой версии фильма.
Зак Снайдер - кинорежиссёр американского происхождения. В начале своей творческой карьеры он сделал несколько запоминающихся рекламных роликов для таких компаний как «Reebok», «Nike», «Будвайзер», «BMW», «SUBARU», «Магнум» и «Митцубиси». Мировую известность Снайдер получил после выхода на экраны фильма "300 спартанцев". В последнее время режиссёр был занят съёмками фильмов знаменитой вселенной DC.
53-летний американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер не смог снять до конца собственную версию "Лигу справедливости". 20-летняя дочь Снайдера Оутум покончила с собой. Зак Снайдер предложил другому кинорежиссёру и автору комиксов Джоссу Уидону завершить проект. Однако, фанаты остались недовольны решением Снайдера, они посчитали, что Снайдер смог бы снять "Лигу справедливости" лучше, чем Уидон.
Если поклонникам удастся собрать вышеуказанную сумму, то они готовы потратить её на масштабную кампанию за выпуск фильма Заком Снайдером. В планы организаторов краудфандинговой кампании плакаты и флайеры с афишей этого фильма. Они планируют даже запустить баннер с борта самолёта. В случае, если у поклонников останутся деньги, то потратят они их на рекламу на автобусах, билбордах и публикацию о фильме на первой полосе The Hollywood Reporter. Таким образом, поклонники хотят привлечь внимание киностудии Warner Brothers к этой версии фильма.
Зак Снайдер - кинорежиссёр американского происхождения. В начале своей творческой карьеры он сделал несколько запоминающихся рекламных роликов для таких компаний как «Reebok», «Nike», «Будвайзер», «BMW», «SUBARU», «Магнум» и «Митцубиси». Мировую известность Снайдер получил после выхода на экраны фильма "300 спартанцев". В последнее время режиссёр был занят съёмками фильмов знаменитой вселенной DC.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии