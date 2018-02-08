21 марта в Яани Кирик состоится концерт, посвящённый Георгу Отсу
08.02.2018, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 марта в эстонском концертном зале Яани Кирик состоится концерт, посвящённый выдающемуся певцу Георгу Отсу, объединившему в своем творчестве Россию и Эстонию, ведь сам певец всю свою жизнь принадлежал обеим странам. В этот вечер на сцену Яани Кирик выйдут солисты Национальной оперы «Эстония» сопрано Кристель Пяртна и баритон Аарэ Зааль. В сопровождении пианиста Тармо Ээспере они исполнят арии и дуэты из опер и оперетт Моцарта, Доницетти, Пуччини, Чилеа, Верди, Рубинштейна, Гершвина, Кальмана и Легара.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
21 марта 2018 года
Начало в 19 часов
«КУМИР МОЙ».
Посвящается Георгу Отсу
Солисты Национальной оперы «Эстония»
Кристель Пяртна (сопрано) Аарэ СААЛ (баритон)
Партия фортепиано - Тармо Ээспере
Арии и дуэты из опер и оперетт зарубежных композиторов
Уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений советских слушателей. Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир Советского Союза, при всей своей многогранности Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врождённой естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой. В честь Георга Отса назвали планету, его имя носят улицы в России, Украине и Эстонии, о нём сняли художественное кино. Мягкий, обволакивающий тембр его голоса приводил в трепет тысячи женских сердец. А ведь он ушёл в мир иной более 40 лет назад! Но нет на мировой эстраде второго Отса — с таким же безупречным вкусом и благородством, какие были у Георга. И с таким же искристым, как шампанское, лирическим баритоном.
Кристель Пяртна выпускница магистратуры Эстонской академии музыки и театра. В 2009-2010 гг. в рамках программы студенческого обмена «Erasmus» проходила обучение в Академии имени Сибелиуса по классу вокала под руководством Ансси Хирвонена. В 2010 году Кристель стала стипендиатом фонда Мати Пальма, а в 2010-2012 гг. – стипендиатом Оперной академии при Национальной опере «Эстония». В рамках программы фонда PLMF для молодых талантов в 2012 году Кристель обучалась в Италии в Академии Бельканто Родольфо Челлетти. С осени того же года она является солисткой Национальной оперы «Эстония». Среди её ролей – Лагле («Краски облаков» Пуура), в операх Верди - Виолетта («Травиата»), Джильда («Риголетто») и Оскар («Маскарад»), Зденка («Арабелла» Штрауса), Адина («Любовный напиток» Доницетти), в операх Генделя – Клеопатра («Юлий Цезарь») и Армида («Ринальдо»), Мерседес («Кармен» Бизе), Леонора («Долгий рождественский ужин» Хиндемита), в операх Моцарта - Сюзанна («Женитьба Фигаро»), Памина («Волшебная флейта» в Национальной опере Финляндии), Арминда («Мнимая садовница») и Госпожа Зильберкланг («Директор театра»), Девушка-цветок («Парсифаль» Вагнера), голос Мари («Заклинатель огня» А. Хирва), Клотильда («Норма» Беллини), Эвридика («Орфей. Изображения на расстоянии» Росси/Терранова). В 2012 году Кристель Пяртна удостоилась премии Марье и Кульдара Синков для молодых вокалистов, в 2016 году стала стипендиатом Эстонского общества Рихарда Вагнера, а в 2017 году – лауреатом театральной премии Харьюского уезда.
Тармо Ээспере начиная с 1995 года является концертмейстером Национальной оперы «Эстония». Он сотрудничал с большинством оперных солистов Эстонии, а также с многими зарубежными солистами. Не раз его приглашали в качестве концертмейстера участвовать в летних курсах академии молодых оперных певцов Мариинского Театра, проходящих в Миккели (Финляндия). Он выступал с концертами в Финляндии, Германии, Италии, в странах СНГ, США, Канаде и Франции. На счету Ээспере множество звукозаписей, в том числе сольная пластинка Concentus (Antes Edition, Германия). С 1997 по 2015 годы он был председателем MTÜ Musicante и художественным руководителем серии концертов «Опера в Ратуше».
Ааре Зааль окончил эстонскую Академию музыки как оперный певец (профессор Иво Кууск, профессор Виргилиус Норейка и профессор Яакко Ryhänen). Зааль завоевал 1-ю премию на международном конкурсе “Голоса Россини и Доницетти” (1996, Италия), а в 1997 году - Первую премию Георга Отса. В репертуаре певца более 40 оперных ролей и оперетты в спектаклях Национальной оперы «Эстония», а также постановки театра «Ванемуйне». В качестве приглашённого солиста Ааре Зааль пел в Латвийской Национальной опере, Литовском театре оперы и балета, Городском театре Флоренции, Ансамбле Драматики в Стокгольме, Оперном театре и музыкальном театре Мальме. Его репертуар включает также сольные концерты эстонской, русской и итальянской музыки.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК» (ул. Декабристов, д 54 А)
21 марта 2018 года
Начало в 19 часов
«КУМИР МОЙ».
Посвящается Георгу Отсу
Солисты Национальной оперы «Эстония»
Кристель Пяртна (сопрано) Аарэ СААЛ (баритон)
Партия фортепиано - Тармо Ээспере
Арии и дуэты из опер и оперетт зарубежных композиторов
Уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений советских слушателей. Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир Советского Союза, при всей своей многогранности Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врождённой естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой. В честь Георга Отса назвали планету, его имя носят улицы в России, Украине и Эстонии, о нём сняли художественное кино. Мягкий, обволакивающий тембр его голоса приводил в трепет тысячи женских сердец. А ведь он ушёл в мир иной более 40 лет назад! Но нет на мировой эстраде второго Отса — с таким же безупречным вкусом и благородством, какие были у Георга. И с таким же искристым, как шампанское, лирическим баритоном.
Кристель Пяртна выпускница магистратуры Эстонской академии музыки и театра. В 2009-2010 гг. в рамках программы студенческого обмена «Erasmus» проходила обучение в Академии имени Сибелиуса по классу вокала под руководством Ансси Хирвонена. В 2010 году Кристель стала стипендиатом фонда Мати Пальма, а в 2010-2012 гг. – стипендиатом Оперной академии при Национальной опере «Эстония». В рамках программы фонда PLMF для молодых талантов в 2012 году Кристель обучалась в Италии в Академии Бельканто Родольфо Челлетти. С осени того же года она является солисткой Национальной оперы «Эстония». Среди её ролей – Лагле («Краски облаков» Пуура), в операх Верди - Виолетта («Травиата»), Джильда («Риголетто») и Оскар («Маскарад»), Зденка («Арабелла» Штрауса), Адина («Любовный напиток» Доницетти), в операх Генделя – Клеопатра («Юлий Цезарь») и Армида («Ринальдо»), Мерседес («Кармен» Бизе), Леонора («Долгий рождественский ужин» Хиндемита), в операх Моцарта - Сюзанна («Женитьба Фигаро»), Памина («Волшебная флейта» в Национальной опере Финляндии), Арминда («Мнимая садовница») и Госпожа Зильберкланг («Директор театра»), Девушка-цветок («Парсифаль» Вагнера), голос Мари («Заклинатель огня» А. Хирва), Клотильда («Норма» Беллини), Эвридика («Орфей. Изображения на расстоянии» Росси/Терранова). В 2012 году Кристель Пяртна удостоилась премии Марье и Кульдара Синков для молодых вокалистов, в 2016 году стала стипендиатом Эстонского общества Рихарда Вагнера, а в 2017 году – лауреатом театральной премии Харьюского уезда.
Тармо Ээспере начиная с 1995 года является концертмейстером Национальной оперы «Эстония». Он сотрудничал с большинством оперных солистов Эстонии, а также с многими зарубежными солистами. Не раз его приглашали в качестве концертмейстера участвовать в летних курсах академии молодых оперных певцов Мариинского Театра, проходящих в Миккели (Финляндия). Он выступал с концертами в Финляндии, Германии, Италии, в странах СНГ, США, Канаде и Франции. На счету Ээспере множество звукозаписей, в том числе сольная пластинка Concentus (Antes Edition, Германия). С 1997 по 2015 годы он был председателем MTÜ Musicante и художественным руководителем серии концертов «Опера в Ратуше».
Ааре Зааль окончил эстонскую Академию музыки как оперный певец (профессор Иво Кууск, профессор Виргилиус Норейка и профессор Яакко Ryhänen). Зааль завоевал 1-ю премию на международном конкурсе “Голоса Россини и Доницетти” (1996, Италия), а в 1997 году - Первую премию Георга Отса. В репертуаре певца более 40 оперных ролей и оперетты в спектаклях Национальной оперы «Эстония», а также постановки театра «Ванемуйне». В качестве приглашённого солиста Ааре Зааль пел в Латвийской Национальной опере, Литовском театре оперы и балета, Городском театре Флоренции, Ансамбле Драматики в Стокгольме, Оперном театре и музыкальном театре Мальме. Его репертуар включает также сольные концерты эстонской, русской и итальянской музыки.
Источник: Яани Кирик