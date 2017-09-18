22-24 сентября в Петербурге пройдёт Всероссийский форум "Живая классика"
18.09.2017, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22-24 сентября в Петербурге пройдёт Всероссийский форум "Живая классика".
"Живая классика" — не только крупнейший детский литературный конкурс в стране, организаторы проекта уверены: хочешь работать с детьми — непрерывно учись сам. Именно поэтому в прошлом году в Санкт-Петербурге впервые был организован форум для кураторов конкурса (учителей, библиотекарей, представителей департаментов образования), на котором обсуждались не только вопросы организации конкурса, но и презентовались книжные новинки, проводились встречи с писателями, подростковыми психологами, литературоведами, были организованы многочисленные дискуссионные площадки.
"В проекте ежегодно участвует более 2,5 миллиона школьников. Это происходит не по мановению волшебной палочки: в каждом из 85 регионов России у проекта есть свой представитель, региональный куратор, который в свою очередь работает с методистами, а методисты - с учителями и библиотекарями. Учителя и библиотекари - наша опора, те, с кого конкурс начинается, кто помогает участникам выбирать тексты, кто мотивирует детей читать. В общей сложности в организации этого проекта задействовано около 30 000 человек. Конечно, с большинством из них мы даже не знакомы. Форум "Живая классика" — это та площадка, где мы можем встретиться, познакомиться, обменяться опытом. Таким масштабным проектам необходимо разрабатывать свою методологию, создавать обучающие центры и дискуссионные площадки, только в этом случае проект может развиваться", — рассказывает учредитель конкурса, президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.
В этом году форум открыт для всех желающих. Мероприятия могут посетить учителя, сотрудники библиотек, руководители театральных студий.
Главные темы форума этого года: запуск нового проекта "Всероссийская школьная летопись", в рамках которого школьники смогут принять участие в написании собственной книги, и создание и масштабирование новых мероприятий внутри проекта "Живая классика": неделя "Живой классики" в библиотеках, собрание читающих родителей, всероссийский день по чтению вслух. Кроме того, в рамках форума пройдут многочисленные лекции и круглые столы.
Программа Всероссийского форума "Живая классика"
22 сентября (пятница)
9:00 - 10:00 - регистрация участников
10:00 - 10:30 - президент фонда "Живая классика", учредитель конкурса "Живая классика" М.В.Смирнова "Итоги и перспективы проекта"
10:30 -11:40 - профессор, доктор филологических наук М.А.Черняк "Как выбирать текст для конкурса, или проблемы навигации в современной детской литературе"
11:50 -12:50 - Мастер-класс руководителя театра "Ювента", режиссёр, специалиста по работе с одарёнными детьми В.И. Николаева "Звучащее слово": читать про себя и читать на сцене"
13:00-13:30 - кофе брейк
13:40 - 14:50 - методист З.Ю.Смирнова "Научные подходы к определению понятий "филологические способности" и "литературная одаренность"
15:00-16:00 - обед
17:00 - Посещение Верфи исторического судостроения «Полтава» (только для иногородних участников).
23 сентября (суббота)
10:00-11:20 - Методист, автор учебников по литературе для 5-8 классов Т.В. Рыжкова "Выразительное слово"
11:30-12:50 - Книжный эксперт и владелец лавки детской литературы Марина Соломнова "Выбираем книгу для участия в конкурсе: обзор книжных новинок"
13:00-13:30 - кофе-брейк
13:40-15:00 - Круглый стол "Обмен опытом" (участники - кураторы конкурса "Живая классика", модератор - М.В.Смирнова)
15:00-16:00 - обед
16:30 - Посещение выставки - макета "Петровская акватория" (только для иногородних участников).
24 сентября (воскресенье)
10:00-11:20 - И.С. Макарова "Портретная галерея: дети, вдохновившие сказочников"
11:30-12:40 - российский филолог, специалист в области культуры речи и лексикологии, гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики, юрислингвистикиВ.А.Ефремов "Русский язык в эпоху интернета".
13:00-13:30 - кофе-брейк
13:30 -15:00 - Мастер-класс методиста Т.В.Шелкуновой по созданию книги класса.
15:10 - 15:45 - обед
16:30 - Экскурсия в Русский музей (только для иногородних участников)
19:00 - Подведение итогов форума, утверждение Положения о конкурсе, фуршет (для всех участников форума).
"Живая классика" — не только крупнейший детский литературный конкурс в стране, организаторы проекта уверены: хочешь работать с детьми — непрерывно учись сам. Именно поэтому в прошлом году в Санкт-Петербурге впервые был организован форум для кураторов конкурса (учителей, библиотекарей, представителей департаментов образования), на котором обсуждались не только вопросы организации конкурса, но и презентовались книжные новинки, проводились встречи с писателями, подростковыми психологами, литературоведами, были организованы многочисленные дискуссионные площадки.
"В проекте ежегодно участвует более 2,5 миллиона школьников. Это происходит не по мановению волшебной палочки: в каждом из 85 регионов России у проекта есть свой представитель, региональный куратор, который в свою очередь работает с методистами, а методисты - с учителями и библиотекарями. Учителя и библиотекари - наша опора, те, с кого конкурс начинается, кто помогает участникам выбирать тексты, кто мотивирует детей читать. В общей сложности в организации этого проекта задействовано около 30 000 человек. Конечно, с большинством из них мы даже не знакомы. Форум "Живая классика" — это та площадка, где мы можем встретиться, познакомиться, обменяться опытом. Таким масштабным проектам необходимо разрабатывать свою методологию, создавать обучающие центры и дискуссионные площадки, только в этом случае проект может развиваться", — рассказывает учредитель конкурса, президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.
В этом году форум открыт для всех желающих. Мероприятия могут посетить учителя, сотрудники библиотек, руководители театральных студий.
Главные темы форума этого года: запуск нового проекта "Всероссийская школьная летопись", в рамках которого школьники смогут принять участие в написании собственной книги, и создание и масштабирование новых мероприятий внутри проекта "Живая классика": неделя "Живой классики" в библиотеках, собрание читающих родителей, всероссийский день по чтению вслух. Кроме того, в рамках форума пройдут многочисленные лекции и круглые столы.
Программа Всероссийского форума "Живая классика"
22 сентября (пятница)
9:00 - 10:00 - регистрация участников
10:00 - 10:30 - президент фонда "Живая классика", учредитель конкурса "Живая классика" М.В.Смирнова "Итоги и перспективы проекта"
10:30 -11:40 - профессор, доктор филологических наук М.А.Черняк "Как выбирать текст для конкурса, или проблемы навигации в современной детской литературе"
11:50 -12:50 - Мастер-класс руководителя театра "Ювента", режиссёр, специалиста по работе с одарёнными детьми В.И. Николаева "Звучащее слово": читать про себя и читать на сцене"
13:00-13:30 - кофе брейк
13:40 - 14:50 - методист З.Ю.Смирнова "Научные подходы к определению понятий "филологические способности" и "литературная одаренность"
15:00-16:00 - обед
17:00 - Посещение Верфи исторического судостроения «Полтава» (только для иногородних участников).
23 сентября (суббота)
10:00-11:20 - Методист, автор учебников по литературе для 5-8 классов Т.В. Рыжкова "Выразительное слово"
11:30-12:50 - Книжный эксперт и владелец лавки детской литературы Марина Соломнова "Выбираем книгу для участия в конкурсе: обзор книжных новинок"
13:00-13:30 - кофе-брейк
13:40-15:00 - Круглый стол "Обмен опытом" (участники - кураторы конкурса "Живая классика", модератор - М.В.Смирнова)
15:00-16:00 - обед
16:30 - Посещение выставки - макета "Петровская акватория" (только для иногородних участников).
24 сентября (воскресенье)
10:00-11:20 - И.С. Макарова "Портретная галерея: дети, вдохновившие сказочников"
11:30-12:40 - российский филолог, специалист в области культуры речи и лексикологии, гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики, юрислингвистикиВ.А.Ефремов "Русский язык в эпоху интернета".
13:00-13:30 - кофе-брейк
13:30 -15:00 - Мастер-класс методиста Т.В.Шелкуновой по созданию книги класса.
15:10 - 15:45 - обед
16:30 - Экскурсия в Русский музей (только для иногородних участников)
19:00 - Подведение итогов форума, утверждение Положения о конкурсе, фуршет (для всех участников форума).
Источник: Живая классика