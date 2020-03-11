11.03.2020, 12:29
22 марта состоится концерт из цикла "Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории"
ИА «Ореанда-Новости». Концерт, на котором прозвучат сочинения Хиндемита, Арнольда, Томази, Хидаша, Анисимова, Глиэра, Буяновского, Таривердиева, Петрова, Позина, состоится 22 марта в 19:00 в городе Санкт-Петербурге, в аудитории №342, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2.
Валторна – инструмент, история которого насчитывает уже не одно тысячелетие, – продолжает свою эволюцию в современном мире. В программе вечера – сочинения композиторов XX века, которые демонстрируют многогранность и универсальность одного из самых древних инструментов.
На концерте выступят артисты и солисты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист России, доцент Игорь Карзов, лауреаты международных конкурсов Олег Скроцкий, Кирилл Мирон, Николай Дубровин, Олег Егоров, артисты Мариинского театра Алексей Цес и Виталий Мусаров, артист Михайловского театра Александр Петров, студенты Санкт-Петербургской консерватории Георгий Прибылов и Алексей Смирнов.
Партия фортепиано - Маргарита Глухова.
Вступительное слова предоставят доценту Наталье Говоровой, Заслуженной артистки России.
Валторна – инструмент, история которого насчитывает уже не одно тысячелетие, – продолжает свою эволюцию в современном мире. В программе вечера – сочинения композиторов XX века, которые демонстрируют многогранность и универсальность одного из самых древних инструментов.
На концерте выступят артисты и солисты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист России, доцент Игорь Карзов, лауреаты международных конкурсов Олег Скроцкий, Кирилл Мирон, Николай Дубровин, Олег Егоров, артисты Мариинского театра Алексей Цес и Виталий Мусаров, артист Михайловского театра Александр Петров, студенты Санкт-Петербургской консерватории Георгий Прибылов и Алексей Смирнов.
Партия фортепиано - Маргарита Глухова.
Вступительное слова предоставят доценту Наталье Говоровой, Заслуженной артистки России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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