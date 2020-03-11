Валторна – инструмент, история которого насчитывает уже не одно тысячелетие, – продолжает свою эволюцию в современном мире.На концерте выступят артисты и солисты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист России, доцент Игорь Карзов, лауреаты международных конкурсов Олег Скроцкий, Кирилл Мирон, Николай Дубровин, Олег Егоров, артисты Мариинского театра Алексей Цес и Виталий Мусаров, артист Михайловского театра Александр Петров, студенты Санкт-Петербургской консерватории Георгий Прибылов и Алексей Смирнов.Партия фортепиано - Маргарита Глухова.Вступительное слова предоставят доценту Наталье Говоровой, Заслуженной артистки России.