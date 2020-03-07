ИА «Ореанда-Новости». Вечер «Три века органных шедевров. Бах, Брамс, Блох» состоится 22 марта в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в 16 часов.

Три века шедевров прозвучат в концерте органистки Ирины Климиной, к которой присоединится московская вокалистка Алена Гайдук. Она исполнит шедевры вокального репертуара разных эпох.

Органные произведения Баха неизменно вызывают восхищение исполнителей и публики. Они знакомы не только поклонникам композитора и постоянным посетителям концертных залов, но и более широкому кругу. Его предшественник Букстехуде, ценил гениальность Иоганна Себастьяна. Он оказал на творчество Баха неоспоримое влияние.

Романтический орган откроет публике страницу, перевёрнутую Брамсом, который прославился возрождением жанра хоральной прелюдии, цикл которых, увы, прозвучал посмертно. Особый почерк Брамса объединил многочисленные традиции немецкой композиторской школы.

Безусловной находкой концерта стали пьесы из цикла «Шесть прелюдий для органа» Эрнста Блоха. Самобытный творец так и не привязался к одному из направлений музыки XX столетия.