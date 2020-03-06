ИА «Ореанда-Новости». Вечер «Органная вселенная Мендельсона. Голос и орган» состоится 22 марта в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в 20:15.

Молодая талантливая органистка Эльнора Гросс, Камерный хор «Исток» и вокалистка Мария Камолова представляют концерт монографию, героем которого стал величайший романтик Феликс Мендельсон-Бартольди.

Символическая прелюдия к концерту - Токката, адажио и фуга Баха, чьё творчество было вновь открыто и возрождено Мендельсоном. Центровой частью органной вселенной станет цикл из шести сонат. Композитор, создавая новый жанр романтической сонаты для органа, опирался на барочную традицию. Он создавал уникальные по содержанию и по форме опусы. Сонаты не содержат строгого регламента, в них нет определённого количества частей или единственного жанра. В них переплетаются прелюдия и фуга, фантазия и обработки хоралов. Также в концерте представлены Третья и Пятая соната.

Изюминкой концерта станут духовные песни Мендельсона и Три мотета для женского хора и органа, которые так редко звучат в России.