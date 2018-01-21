ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 января начинается прием заявок на получение приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». В этом году конкурс пройдет во второй раз. Его организатор — городской Департамент культуры, куратор — «Московское кино».



«Побороться за первые места могут полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве. Мы хотим чаще видеть столицу на большом экране», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.



На конкурс принимаются отечественные и зарубежные картины, снятые за последние пять лет. Кинематографисты могут отправить заявку на электронную почту: mosprize@mos-kino.ru или заполнить ее на сайте www.mosprize.ru. Дата окончания приема заявок станет известна позже. Победителей объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Общий призовой фонд конкурса — 100 миллионов рублей.



Подать заявку на участие может режиссер или продюсер картины, указанный в прокатном удостоверении. Оно должно быть выдано после 22 января 2013 года. Участие в киносостязании бесплатное.



После окончания приема заявок конкурсная комиссия, в которую войдут режиссеры, продюсеры, кураторы фестивалей и журналисты, сформирует шорт-лист номинантов из восьми — десяти картин. Их количество будет зависеть от числа заявок. Затем список фильмов-претендентов представят в проекте «Активный гражданин», где москвичи смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту. Однако победителя будет определять конкурсная комиссия. Самые популярные фильмы среди горожан получат дополнительный балл во время финального голосования экспертов.



«В прошлом году на приз претендовали 30 фильмов. В этот раз мы ждем не столько большего количества заявок, сколько более точного попадания. Среди претендентов вполне могут оказаться “Притяжение”, действие которого разворачивается в московском районе Чертаново, “Про любовь. Только для взрослых” — вторая часть фильма-победителя прошлого года, фильм “Мифы”, где Москва — один из ярких героев. Для нас очень важно, чтобы город был полноценным героем фильма, чтобы образ Москвы был ярким и запоминающимся», — рассказал генеральный директор «Московского кино» Светлана Максимченко.



В 2017 году на получение приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» принимались с 10 января по 15 марта, а вручение приза состоялось на закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля 29 июня. Лучшим фильмом о Москве была признана кинокартина «Про любовь» режиссера Анны Меликян. Второе место досталось картине Андрея Зайцева «14+», «бронзовую награду» завоевала дилогия Романа Прыгунова «Духless» и «Духless-2». Приз был учрежден Правительством Москвы 23 июня 2016 года.