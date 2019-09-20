ИА «Ореанда-Новости» С 23 по 27 сентября в Рахманиновском и Малом залах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского будет проведён IV международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов PianoVoce. По условиям конкурса певец и пианист должны быть не старше 30 лет.

23 сентября на торжественной церемонии открытия выступят победители предыдущих конкурсов, а также некоторые члены жюри, которое возглавляет Александр Бондурянский. В жюри входят известные российские музыканты Галина Брыкина, Ирина Осипова, Пётр Скусниченко, а также Фархад Бадалбейли из Азербайджана, Зигрида Кригере из Латвии, Сергей Лейферкус (Россия – Великобритания) и Хартмут Хёлль из ФРГ.

Церемония закрытия конкурса и концерт лауреатов пройдут 27 сентября в Малом зале консерватории.