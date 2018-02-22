ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В музее «Московский транспорт» покажут советскую и зарубежную военную технику середины ХХ века. Выставка «Солдаты-автомобили», приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдёт с 23 до 28 февраля.

«В честь Дня защитника Отечества музей “Московский транспорт” представит уникальную экспозицию, посвящённую военной технике вооружённых сил России и зарубежных стран. У всех машин своя история», — рассказал директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов.

Среди экспонатов выставки — грузовики ГАЗ-АА, доставлявший во время Великой Отечественной войны оружие и боеприпасы бойцам Красной армии, и ЗИС-5, служивший транспортным шасси для реактивных миномётов «Катюша». Кроме того, в музее покажут командирский вездеход ГАЗ-67, на котором передвигались советские военачальники, контрразведчики и штабные офицеры. Гости выставки смогут сфотографироваться в этом автомобиле.

Помимо этого, посетители увидят советские автомобили ЗИС-150, ГАЗ-63, ГАЗ-69, ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157, а также американские авто Studebaker US6, Willys MB, Chevrolet G7107 и Dodge WC-51, поставленные Советскому Союзу по программе ленд-лиза (государственная программа, по которой США направляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, а также стратегическое сырьё). Прочитать про историю машин можно будет на информационных табличках. Билет на выставку можно купить в кассе музея.

Музей «Московский транспорт» работает на базе Мосгортранса. Его коллекция насчитывает 300 экспонатов. Это старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника. Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2 (станции метро «Площадь Ильича» и «Римская»).