24 октября в ММДМ представят программу к 100-летию Октябрьской революции
18.09.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Камерном зале ММДМ 24 октября представят программу «Барышня и Хулиган: песни 1917 года по обе стороны баррикад».
Марина АГАФОНОВА, сопрано
Алексей СКАНАВИ, фортепиано
Ведущий – Алексей СКАНАВИ
Революция 1917 года разделила народ России на два противостоящих лагеря, каждый со своими понятиями о справедливости, о добре и зле, со своими интересами и идеалами. Звучали эти два лагеря тоже по-разному. Одни пели жестокие романсы, патриотические марши, изысканные декадентские опусы, другие – песни каторги, ссылки и революции.
С одной стороны «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Белой акации гроздья душистые», «Ямщик, не гони лошадей», печальные эмигрантские песни об утраченной родине, молодости и красоте; с другой – «Смело, товарищи, в ногу», «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты», «Там вдали за рекой» и т.п., в том числе академическая музыка новой эпохи, строящей яркое здание модернизма на развалинах старого мира – «Рельсы» и «Газетные объявления» А. Мосолова и др.
Утончённая барышня и грубый хулиган – два ярких символа одной переломной эпохи в истории нашей родины. Марина Агафонова, известная оперная певица, лауреат международных конкурсов, обладательница Grand Verdi Prize (2015) в дуэте с пианистом и телерадиоведущим Алексеем Сканави представляют программу к 100-летию Октябрьской революции.
Марина АГАФОНОВА, сопрано
Алексей СКАНАВИ, фортепиано
Ведущий – Алексей СКАНАВИ
Революция 1917 года разделила народ России на два противостоящих лагеря, каждый со своими понятиями о справедливости, о добре и зле, со своими интересами и идеалами. Звучали эти два лагеря тоже по-разному. Одни пели жестокие романсы, патриотические марши, изысканные декадентские опусы, другие – песни каторги, ссылки и революции.
С одной стороны «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Белой акации гроздья душистые», «Ямщик, не гони лошадей», печальные эмигрантские песни об утраченной родине, молодости и красоте; с другой – «Смело, товарищи, в ногу», «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты», «Там вдали за рекой» и т.п., в том числе академическая музыка новой эпохи, строящей яркое здание модернизма на развалинах старого мира – «Рельсы» и «Газетные объявления» А. Мосолова и др.
Утончённая барышня и грубый хулиган – два ярких символа одной переломной эпохи в истории нашей родины. Марина Агафонова, известная оперная певица, лауреат международных конкурсов, обладательница Grand Verdi Prize (2015) в дуэте с пианистом и телерадиоведущим Алексеем Сканави представляют программу к 100-летию Октябрьской революции.
Источник: ММДМ