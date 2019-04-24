ИА «Ореанда-Новости» 25 апреля 2019 года в 19 часов в конференц-зале Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт и презентация тома 97 Нового собрания сочинений Д. Д. Шостаковича (Москва: Издательство «Дмитрий Шостакович», 2018). В том вошли выполненные Шостаковичем в Ленинграде в июле 1941 года обработки сочинений разных авторов для голоса, скрипки и виолончели. Обработки предназначались для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории. 27 подлинных рукописей великого композитора, в которых содержатся замечательные обработки песен советских композиторов (М. Блантера, И. Дунаевкого, братьев Покрасс и др.), произведений популярной зарубежной и русской музыкальной классики, хранятся в научно-исследовательском отделе рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории. Рукописи были исследованы и подготовлены к научному комментированному изданию коллективом специалистов Петербургской консерватории. Первое издание вышло в свет в 2005 году в серии «Петербургский музыкальный архив» (ответственный редактор Т. З. Сквирская). Нынешняя публикация обработок с обширными пояснительными научными статьями, подробным описанием рукописей, комментариями на русском и английском языках, в тщательной научно-текстологической редакции Эльвиры ван Домбург, Ларисы Миллер, Флорентины Панченко, Тамары Сквирской осуществлена в рамках авторитетного научно-издательского проекта — Нового собрания сочинений Д. Д. Шостаковича, автором идеи и координатором которого выступает вдова композитора Ирина Антоновна Шостакович. Издание Нового собрания сочинений Шостаковича осуществляется под общей редакцией Виктора Екимовского.

На концерте-презентации обработки Шостаковича прозвучат в исполнении Заслуженной артистки России Марии Людько (сопрано) и лауреатов Международных конкурсов, студентов класса Заслуженного артиста России профессора Иосифа ЛЕВИНЗОНА Аниты Ожешковской (скрипка) и Ильи Измайлова (виолончель).

Концерт-презентация проводится в рамках Чтений по музыкальному источниковедению, организованных Научным советом по музыкальному источниковедению и текстологии Петербургской консерватории.

Вход свободный.